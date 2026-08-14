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        Haberler Gündem AK Parti, 25’inci yılında Türkiye’nin gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı

        AK Parti, 25’inci yılında Türkiye’nin gelecek vizyonunu kamuoyuyla paylaştı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önsözünü kaleme aldığı "AK Parti 25. Yıl Vizyonu" belgesinde dış politikadan ekonomiye, teknolojiden hukuka, aileden gençliğe kadar Türkiye'nin ikinci çeyrek asrına yönelik hedefler sıralandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 19:28 Güncelleme:
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        AK Parti 25. yıl vizyon belgesi yayınlandı

        AK Parti, kuruluşunun 25’inci yılı dolayısıyla “İlk Çeyrek Asırdan İkinci Çeyrek Asra: Değişime Yön Veren Türkiye” başlıklı vizyon belgesini yayımladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önsöz yazdığı kitapçıkta, Türkiye’nin gelecek dönemde küresel sistemdeki konumu, ekonomik büyüme, millî teknoloji, hukuk, sosyal politikalar ve yeşil dönüşüm gibi başlıklardaki hedefleri yer aldı.

        10 ANA BAŞLIKTA GELECEK VİZYONU

        Vizyon belgesinde “Küresel Sistemde Öncü Ülke”, “Yüksek Teknolojiyle Üreten, Yüksek Katma Değerle Büyüyen Türkiye”, “Millî Teknoloji ve Dijital Egemenlik”, “Öngörülebilir Hukuk, Güven Veren Yargı, Kuşatıcı Anayasa”, “Güçlü Aile, Müreffeh Toplum”, “Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün”, “Geleceğin Mimarı Gençlik” ve “Yeşil Dönüşüm Çağında Türkiye” gibi başlıklar öne çıktı. Belgede ayrıca “Terörsüz Türkiye, Terörsüz Bölge” hedefi ile enerji güvenliği, siber güvenlik ve yeni anayasa vizyonuna da yer verildi.

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        #ak parti vizyon belgesi
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