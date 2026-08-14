Cristiano Ronaldo imajını değiştirdi
Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan takımı El-Nasır'da yeni sezona yeni saçlarıyla başladı
Futbolun yıldız ismi Cristiano Ronaldo, çarpıcı yeni bir görünümle Suudi Arabistan takımı El-Nasır'daki görevine döndü.
Beş kez Ballon d'Or ödülünü kazanan Portekizli sporcu, futbol sezonunun başlamasıyla birlikte sahaya yeni imajıyla döndüğünü, sosyal medya paylaşımlarıyla gösterdi.
41 yaşındaki futbolcu, sosyal medyada Al-Nassr'ın renkleri olan sarı ve mavi daire emojilerinin yer aldığı bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta ilk dikkat çeken, koyun saçlarının sarıya yakın açık kahverengiye dönüşmüş olmasıydı.
Bu sezon kariyerinde 1000'inci gol hedefine ulaşmaya çalışırken sahada saçıyla da dikkat çekeceği düşünülen Ronaldo'ya hayranları yorum yağdırdı.
Ünlü sporcu için yapılan yorumlarda beğeni de ironi içeren eleştiri de vardı.
"Harika görünüyorsun, benim efsanem" diyen bir yorumun yanı sıra, "İdolü Garnacho'dan ilham almış" diye alaycı eleştiri de yapıldı. "Eminem 2.0" diyerek Ronaldo'yu ünlü rapçiye benzetenler de "Ne olmuş sana Ronaldo" diye şaşkınlığını dile getirenler de vardı.
Ronaldo, geçtiğimiz günlerde uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Georgina Rodriguez ile evlendi. Çift, evliliklerini bu hafta başında ortak bir Instagram gönderisiyle duyurdu.
Çift, sekiz yıllık birlikteliğin ardından geçen ağustos ayında nişanlanmıştı.
Çiftin Alana ve Bella adında iki kızı var. Ronaldo'nun ayrıca Rodriguez'den önce taşıyıcı anneden dünyaya gelen Cristiano Jr. adında bir oğlu, Eva Maria ve Mateo adında ikiz çocukları var.
Ronaldo, daha önce, Portekiz'in İspanya'ya karşı son 16 turunda elendiği bu yılki Dünya Kupası'ndan sonra Rodriguez ile evlenmeyi planladığını söylemişti. Piers Morgan'a konuşan futbolcu, "Umarım düğünüme zamanında varırım. Onunla evleneceğim, çünkü bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, aynı zamanda en çok sevdiğim kişi olduğu için" ifadesini kullanmıştı.
Rodriguez, 2016 yılında Madrid'deki bir lüks giyim mağazasında satış asistanı olarak çalışırken Ronaldo'nun dikkatini çekmiş ve ikili tanışmıştı.
Çift, Ronaldo'nun sözleşme imzalamasının ardından Suudi Arabistan'a taşındı. Futbolcu, 2022'de yıllık 175 milyon sterlinlik bir sözleşmeyle Al-Nassr takımına katıldı.