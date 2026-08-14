Cristiano Ronaldo imajını değiştirdi

Ronaldo, daha önce, Portekiz'in İspanya'ya karşı son 16 turunda elendiği bu yılki Dünya Kupası'ndan sonra Rodriguez ile evlenmeyi planladığını söylemişti. Piers Morgan'a konuşan futbolcu, "Umarım düğünüme zamanında varırım. Onunla evleneceğim, çünkü bunun doğru zaman olduğuna inanıyorum. Sadece çocuklarımın annesi olduğu için değil, aynı zamanda en çok sevdiğim kişi olduğu için" ifadesini kullanmıştı.