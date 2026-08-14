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        İşte UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı

        Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa kupalarına yoluna kayıpsız devam ediyor... Şampiyonlar Ligi 3. elemesinde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı mağlup ederken; Beşiktaş da Hradec Kralove'u kayıpsız geçti. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin 3. tur maçlarının tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

        Sarı-lacivertliler bu galibiyetlerle birlikte adını play-off'a yazdırdı ve Lyon'un rakibi oldu.

        2

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ise 1-0'ın rövanşında Hradec Kralove'u yine 1-0 mağlup ederek play-off'a yükseldi.

        İkide 2 yapan siyah-beyazlılar, play-off'ta Kauno Zalgiris'le eşleşti.

        3

        Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte son durum:

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        İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR

        Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.

        5

        1. İngiltere - 101.852

        6

        2. İtalya - 87.660

        7

        3. İspanya - 82.368

        8

        4. Almanya - 80.116

        9

        5. Fransa - 67.796

        10

        6. Portekiz - 63.850

        11

        7. Belçika - 58.150

        12

        8. Hollanda - 51.895

        13

        9. TÜRKİYE - 47.975

        14

        10. Çekya - 44.225

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