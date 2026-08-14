İşte UEFA ülke puanında son durum! Fenerbahçe ve Beşiktaş kazandı
Temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş, Avrupa kupalarına yoluna kayıpsız devam ediyor... Şampiyonlar Ligi 3. elemesinde Fenerbahçe, Sturm Graz'ı mağlup ederken; Beşiktaş da Hradec Kralove'u kayıpsız geçti. Türkiye'nin Avrupa'daki temsilcilerinin 3. tur maçlarının tamamlamasıyla birlikte UEFA ülke puanı güncellendi. İşte UEFA ülke puanında son durum ve Türkiye'nin sıralaması...
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz'ı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, rövanş maçından da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Sarı-lacivertliler bu galibiyetlerle birlikte adını play-off'a yazdırdı ve Lyon'un rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş ise 1-0'ın rövanşında Hradec Kralove'u yine 1-0 mağlup ederek play-off'a yükseldi.
İkide 2 yapan siyah-beyazlılar, play-off'ta Kauno Zalgiris'le eşleşti.
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarının ardından UEFA ülke puanı da güncellendi. İşte son durum:
İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİDİYOR
Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin ilk 10'da yer alması gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor.
1. İngiltere - 101.852
2. İtalya - 87.660
3. İspanya - 82.368
4. Almanya - 80.116
5. Fransa - 67.796
6. Portekiz - 63.850
7. Belçika - 58.150
8. Hollanda - 51.895