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        Haberler Ekonomi Para Darphaneden hatıra parası! Sadece 3 bin adet üretildi

        Darphaneden hatıra parası! Sadece 3 bin adet üretildi

        Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, TCG Anadolu için hatıra parası çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 09:06 Güncelleme:
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        Darphane yeni para bastı! Sadece 3 bin adet üretildi

        "TCG Anadolu Gemisi-Savunma Sanayi Serisi No:2 Gümüş Hatıra Parası" bugün saat 10.00 itibarıyla satışa sunuldu. Savunma Sanayi Serisi'nin ilk hatıra parası ise "T625 GÖKBEY" için hazırlanmıştı.

        Darphane tarafından hazırlanan ve 31,10 gram ağırlığı ve 38,61 milimetre çapı bulunan hatıra parası, 925 ayar gümüşten üretiliyor. Nominal değeri 20 lira olan hatıra parasının basım adedi ise 3 binle sınırlandırıldı.

        Söz konusu hatıra parası, Darphane'nin Beşiktaş'taki Koleksiyon Mağazası ile "emagaza.darphane.gov.tr" adresinden 5 bin 250 liradan satışa sunuldu.

        SİHA'LARIN KONUŞLANABİLDİĞİ İLK GEMİLERDEN

        Ana görev fonksiyonu olarak amfibi ve hava harekatı yapan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi TCG Anadolu, silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) konuşlandırılabildiği ilk gemilerden biri olarak öne çıkıyor.

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        İnsanlı ve insansız, sabit ve döner kanatlı hava araçlarını konuşlandırma kapasitesine sahip gemi, farklı görevlerde kullanılabiliyor.

        30'DAN FAZLA HAVA ARACINI TAŞIYABİLİYOR

        Uçuş güvertesinde 30'dan fazla hava aracını taşıyabilen gemide, kısa mesafede kalkış ve dikey iniş yapabilen savaş uçakları, helikopterler ve insansız hava araçları kullanılabiliyor.

        Aynı zamanda ameliyathane, röntgen cihazları, diş tedavi üniteleri, yoğun bakım ve enfeksiyon odaları dahil en az 30 yatak kapasiteli bir hastaneye sahip olan gemi, bu özelliğiyle gerektiğinde insani yardım operasyonlarında hastane gemisi olarak da görev yapabiliyor.

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        #para
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