Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, fon soruşturması kapsamında yatırımcıların durumunun yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların ödemelerinin bir an önce yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yatırımcılar boyutunu titizlikle takip ediyoruz. Vatandaşların ödemelerinin bir an evvel yapılması için gerekli adımları atıyoruz” ifadelerini kullandı.

“PİYASALARA GÖLGE DÜŞÜREN SORUNUN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ”

Erdoğan, soruşturma kapsamında piyasalara gölge düşüren sorunun çözüleceğini belirterek, “Piyasalara gölge düşüren bu sorunun üstesinden geleceğiz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamada bulundu:

"Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de Mahkeme-i Kübra'da yaradana verecektir. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Ekonomi yönetimimiz konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyor.

Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak çok daha sağlam bünyeye kavuşan finans piyasamız yoluna güçlenerek devam edecektir. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz katbekat fazlasını kazanacaktır."