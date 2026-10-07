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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!

        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!

        Tekirdağ'da, borçları nedeniyle kuyumcuyu giren Asaf U., elindeki oyuncak tabancayla gerçekleştirdiği soygun girişiminin ardından polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınıp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Asaf U.'nun güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:16 Güncelleme:
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        Kuyumcuyu soymaya çalıştı... Failin mesleği şaşırttı!

        Tekirdağ'da olay, Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, borçları bulunduğu öğrenilen 47 yaşındaki Asaf U., kuyumcuya girerek elindeki tabancayı çalışanlara doğrultup soygun girişiminde bulundu.

        KISA SÜREDE YAKALANDI

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kısa sürede yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        TABANCA OYUNCAK ÇIKTI

        Şüphelinin soygun girişiminde kullandığı tabanca da ele geçirildi. Yapılan incelemede tabancanın oyuncak olduğu belirlendi.

        "BORÇLARIM NEDENİYLE YAPTIM"

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Asaf U., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ilk ifadesinde, borçları nedeniyle soygun girişiminde bulunduğunu söylediği öğrenildi.

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        GÜVENLİK GÖREVLİSİ

        Adliyeye sevk edilen Asaf U.'nun güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi. Şüphelinin işlemleri sürüyor.

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