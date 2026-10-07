Başakşehir'de bir ortaokulda meydana gelen bıçaklı saldırıda yaralanan 8 öğrenciden biri olan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut'un (10) cenazesi Bartın'a götürüldü.

AA'da yer alan habere göre Küçükçekmece'de bir lisede okuyan 2011 doğumlu F.M., ikamet ettiği Kayabaşı Mahallesi'nde bulunan bir ortaokula gelerek yanında getirdiği bıçakla okul bahçesindeki öğrencilere saldırdı.

Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Saldırıda yaralanan Eslem Sare Bulut, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Adli Tıp Kurumuna götürülen Bulut'un cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alındı. Bulut'un cenazesi defnedilmek üzere Bartın'a götürüldü.

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Okul güvenliği tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edilen saldırgan F.M. ile saldırganın annesi M.M. ve babası Ş.M. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İSTANBUL VALİSİ GÜL'DEN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olayın ardından Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören öğrencileri ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, herkese "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, tedavisi süren yaralılara Allah'tan şifa diledi. Toplamda 8 öğrencinin yaralandığını aktaran Gül, beşinin "hafif yaralı olduğunu ve muhtemelen gün içerisinde tedavilerinin tamamlanacağını" ikisinin de "tedavilerinin devam ettiğini" belirtti.

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Hayatını kaybeden Eslem Sare Bulut

Vali Gül, saldırı hakkında bilgi vererek, "Bıçaklamayı, saldırıyı yapan, aynı mahallede oturan, okula çok yakın bir yerde ikamet eden yine bir öğrencimiz. Kendisi başka okulda eğitimine devam ediyor, kız öğrenci. Okul kıyafetiyle içeriye giriyor ve çocukları hedef gözetmeden bıçaklıyor. Adli bir olay var, başsavcımız, müdürlerimiz burada. Adli süreç, bundan sonraki süreçte devam edecek." ifadelerini kullandı.

Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber! Haberi Görüntüle

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir