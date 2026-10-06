Olay, sabah saatlerinde Başakşehir Kayaşehir'de bulunan Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi.

İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren kız öğrencinin, olayın yaşandığı okulda eğitim görmediği ortaya çıktı. Başka bir Anadolu lisesinde 10. sınıfta okuduğu öğrenilen kız öğrencinin, üzerinde kendi okuluna ait üniformayla Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na geldiği belirlendi.

EVDEN BIÇAK ALIP ÇIKMIŞ

Olayla ilgili yürütülen çalışmada kız öğrencinin evden çıkarken yanına bıçak aldığı öğrenildi. Okula gelen öğrenci, burada henüz belirlenemeyen nedenle öğrencilere bıçakla saldırdı. Saldırıda 8 öğrenci yaralandı. İhbar üzerine okula çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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3 ÖĞRENCİNİN DURUMU AĞIR

Hastanelerde tedavi altına alınan 8 öğrenciden 3'ünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kız öğrencinin de adli süreç kapsamında işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

MEMİŞOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaralı öğrencilerin durumuna ilişkin, "1’i kritik, 2’si orta-ağır olmak üzere olaydan etkilenen 8 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz" dedi.

OKULA NEDEN GELDİĞİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, başka bir okulda eğitim gören kız öğrencinin Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'na neden geldiğini ve saldırının nedenini belirlemek için çalışma başlattı. Kız öğrencinin ailesiyle ilgili yapılan ilk araştırmada annesinin ev hanımı olduğu öğrenilirken, olayın öncesinde yaşananları ortaya çıkarmak için öğrencinin bağlantıları ve saldırının nedeni araştırılıyor.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Valimiz Davut Gül, Başakşehir’de meydana gelen kavgada yaralanan öğrencileri ziyaret etmek ve sağlık durumları hakkında bilgi almak için Çam ve Sakura Hastanesi’ne hareket etmiştir." denildi.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKIYOR

Şüpheli F.M.'nin yaraladığı 8 öğrencinin çoğunun yaşlarının da 10 ve 11 olduğu öğrenildi. Şüphelinin annesinin ilk beyanına göre de kızında sosyal anksiyete bozukluğu olduğunu söylediği belirtildi.

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Fotoğraflar: DHA