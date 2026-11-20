Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurt genelinde beklenen hava durumu ve sıcaklıklara ilişkin şu uyarılarda bulundu:

"Türkiye’nin batı bölgeleri yeniden kuvvetli rüzgar altında, Marmara geneli, Ege kıyıları ve İç Anadolu’nun batısı lodostan esen kuvvetli rüzgarla sarsılıyor.

İSTANBUL'DA RÜZGAR KUVVETLİ

Denizdeki sürati yer yer 100 km/saat’e ulaşan rüzgar, İstanbul’da 30 ila 50 km/saat ile esiyor, zaman zaman hamleleri 70-80 km/saat’e ulaşarak şehir hayatı ve ulaşım için riskli seviyelere çıkıyor. Bursa, Balıkesir, Bandırma, Çanakkale ve İzmir çevresi de kuvvetli rüzgardan etkileniyor ancak bu akşam saatlerinden itibaren rüzgar zayıflayacak.

Fotoğraflar, AA'dan alınmıştır.

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"BU AKŞAM KUVVETLİ YAĞMUR VAR"

İstanbul-Adapazarı-Zonguldak-Karabük-Bolu arasında bu akşam yer yer de kuvvetli olmak üzere yağmur var. Yağışlar sırasında gök gürültülüsü ve şimşek faaliyeti de olacak görünüyor.

"CUMARTESİ YAĞIŞ KESİLİYOR"

Cumartesi yağışlar günün ikinci yarısı kesilirken, 22 Kasım Pazar günü Marmara, Ege ve İç Anadolu’nun batısında güneş yüzünü gösterecek. Pazar rüzgarlar oldukça sakin, hava sıcaklıkları İstanbul-Bursa çevresinde 15-16°C’lere kadar düşecek. Son günlerde ise gölgede 23-25°C’lere kadar tırmanan mevsime göre sıcak havalar yaşanıyordu.

"KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAĞA DİKKAT"

Bu gecenin ilerleyen saatleri ve 21 Kasım Cumartesi sabahı Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağışlar nedeniyle Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevresinde su baskınları yaşanabilir. Karadeniz’deki bu kuvvetli ve uzun süreli yağış 22 Kasım Pazar olduğunda Rize-Artvin civarında sürecek, batıdaki merkezlerde ise hava açacak.

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"DOĞU ANADOLU'DA KAR ULAŞIMI AKSATABİLİR"

Fakat Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz yükseklerinde hafta sonu yağışlar kar şeklinde olacak. İç kesimlerdeki bu kar yağışları pazar öğlen olmadan ayrılacak olsa da özellikle bu geceden itibaren 1.5 gün süreyle şehirler arası yollarda ulaşımı aksatabilir.

BAŞKENT'TE HAVA YAĞMURLU

Ankara’da 21 Kasım Cumartesi gün içinde hava yağmurlu olacak, gündüz sıcaklıkları başkentte önce 13°C’ye, pazar gününden itibaren ise 9-10°C’lere kadar azalacak. İç Anadolu’da diğer tüm merkezlerde hafta sonu sıcaklıklar kademeli biçimde azalıyor.

İZMİR VE AKDENİZ'DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

İzmir’de bu gece ve cumartesi sabah saatleri yağmur ihtimali yüksek, Muğla-Antalya çevresinde de yer yer gök gürültülü yağmur görülebilir. İzmir’de sıcaklıklar hafta sonu 20°C civarında seyredecek.

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Güneydoğu Anadolu’da hafta sonu güneşli başlıyor fakat cumartesi gecesi ve pazar erken saatlerde özellikle Van-Hakkari arasında kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları Diyarbakır ve çevre merkezlerde 18 ila 22°C’lerde seyrediyor.

"SALI GÜNÜ YENİ YAĞIŞLI VE SOĞUK HAVA"

24 Kasım Salı günü ise Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı havanın daha etkisine girebilir. Şimdiki tahminlere göre 24-25-26 Kasım tarihlerinde Batı Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzey kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da daha geniş alanlarda kar yağma ihtimali yükseliyor. Anadolu’da bu mevsimin en soğuk ve en geniş alanlarda kar yağışlı haftasını geçirebiliriz. Batı bölgelerde de hava hissedilir biçimde soğuyacak.

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"BATI KARADENİZ'DE KAR ÖRTÜSÜ"

İstanbul’da haftaya gündüz en yüksek 8-10°C gibi sıcaklıklar söz konusu, Ankara’da 7-8°C, İzmir çevresinde 13-15°C en yüksek sıcaklıklar kaydedebiliriz. Şimdilik İstanbul gibi kıyıya yakın merkezlerde kar beklemesek de, Düzce, Karabük, Bolu, Kızılcahamam gibi mevkilerde kar örtüsü yapabilecek miktarda yağabilir.

Bu tahmini yakından takip etmekte yarar var. Kış havası bu mevsim Türkiye’ye erken geldi diyebiliriz, gelecek haftalarda da yağışlar kendini unutturmayacak, aralıklı yağmurlu ve yerine göre kar yağışlı bir Aralık ayına doğru uzanıyoruz."

24 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM tarafından cumartesi günü şiddetli sağanak beklenen ve "sarı" alarm uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan ve Osmaniye."

AKOM'DAN İSTANBUL İÇİN UYARI

AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, kentte bugün öğle saatlerinden itibaren serin ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

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Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı ve gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği öngörülüyor.

Gece durması beklenen yağışların cumartesi öğle saatlerinden itibaren tekrar başlayacağı, akşam saatlerine kadar yerel, kısa süreli ve şiddetli biçimde etkili olacak gök gürültülü sağanak geçişlerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Bölgede görülecek kuvvetli yağış geçişleri nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.