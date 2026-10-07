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        Haberler Gündem 3. Sayfa 2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!

        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!

        Trabzon'da, emekli uzman çavuş 51 yaşındaki Aydın Yediparmak, bir yıl önce evlenip 20 gün önce boşandığı eski eşi 33 yaşındaki Gülşah Oktay'ı, sokak ortasında kovalayıp kurşun yağdırdı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Gülşah Olcay hayatını kaybetti. Genç kadının 2 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:55 Güncelleme:
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        2 aylık anne olan Gülşah'a 7 kurşun!

        Trabzon’un Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde emekli uzman çavuş Aydın Yediparmak (51) ve Gülşah Oktay (33) bir yıl önce evlenmiş ve 20 gün önce boşanmıştı. Aydın Yediparmak, aracına aldığı eski eşi Gülşah Oktay ile bir süre gezdikten sonra evinin önüne geldi.

        BORSADA 3 MİLYON TL KAYBETTİ

        Enis Yıldırım'ın haberine göre bu sırada eski eşinin altınlarını bozdurarak borç ödeyen ve borsada, 3 milyon TL batırdığı iddia edilen Yediparmak ile Oktay arasında tartışma çıktı.

        ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA BAŞLADI

        Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Yediparmak, ruhsatlı silahını çekerek, Gülşah Oktay'a ateş etti. Araçtan inen genç kadın kaçmaya başladı. Aydın Yediparmak da araçtan inip kadını kovaladı.

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        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Aydın Yediparmak, 20 metre kovaladığı kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Gülşah Oktay kanlar içerisinde yere yığıldı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Saldırgan, silahı genç kadının yanına atarak, olay yerinden kaçtı ve evine girdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

        KATİL ESKİ KOCA GÖZALTINDA

        Evinde gözaltına alınan saldırgan Aydın Yediparmak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadının 2 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

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