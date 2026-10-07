Trabzon’un Arsin ilçesi Yeşilce Mahallesi'nde emekli uzman çavuş Aydın Yediparmak (51) ve Gülşah Oktay (33) bir yıl önce evlenmiş ve 20 gün önce boşanmıştı. Aydın Yediparmak, aracına aldığı eski eşi Gülşah Oktay ile bir süre gezdikten sonra evinin önüne geldi.

BORSADA 3 MİLYON TL KAYBETTİ

Enis Yıldırım'ın haberine göre bu sırada eski eşinin altınlarını bozdurarak borç ödeyen ve borsada, 3 milyon TL batırdığı iddia edilen Yediparmak ile Oktay arasında tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNİP KAÇMAYA BAŞLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine Aydın Yediparmak, ruhsatlı silahını çekerek, Gülşah Oktay'a ateş etti. Araçtan inen genç kadın kaçmaya başladı. Aydın Yediparmak da araçtan inip kadını kovaladı.

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KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Aydın Yediparmak, 20 metre kovaladığı kadına sokak ortasında kurşun yağdırdı. Vücudunun çeşitli yerlerine 7 kurşun isabet eden Gülşah Oktay kanlar içerisinde yere yığıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırgan, silahı genç kadının yanına atarak, olay yerinden kaçtı ve evine girdi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

KATİL ESKİ KOCA GÖZALTINDA

Evinde gözaltına alınan saldırgan Aydın Yediparmak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Genç kadının 2 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.