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        Galatasaray'ı ekim ayında bekleyen tehlike!

        Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa ile evinde kozlarını paylaşacak Galatasaray'ı büyük bir tehlike bekliyor. Ekim ayında birbirinden zorlu mücadeleler oynayacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona, Lille ve Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Bu süreç öncesi teknik direktör Okan Buruk'a Mario Lemina, Günay Güvenç, Wilfried Singo ve Roland Sallai ve Victor Osimhen'den haber geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 09:49 Güncelleme:
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        Milli aranın sona ermesinin ardından liglerde oynanacak karşılaşmalar kaldığı yerden devam edecek.

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        Süper Lig'de milli ara öncesi liderlik koltuğunu kaybeden Galatasaray, yeniden zirveye çıkmak için kolları sıvadı. Ancak sarı-kırmızılı camiayı bekleyen büyük bir tehlike bulunuyor.

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        Milli arayı yoğun çalışma temposu ile geçiren teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, ekim ayında birbirinden kritik karşılaşmalara çıkacak.

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        EKİM AYI ZORLU GEÇECEK

        Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak Galatasaray, ekim ayında sırasıyla Kasımpaşa (E), Barcelona (E) , Gençlerbirliği (D), Lille (D), Fenerbahçe (E) ve Konyaspor (D) ile kozlarını paylaşacak.

        E= Evinde

        D= Deplasmanda

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        KASIM AYI AÇILIŞI: STUTTGART

        Sarı-kırmızılılar bu müsabakaların ardından ise kasım ayını Almanya'da Stuttgart ile oynayacağı maç ile açacak.

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        Diğer yandan zorlu fikstür öncesi sakatlık problemi yaşayan isimlerden müjdeli haberler gelmeye başladı.

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        SAKATLIKLARDA SON DURUM

        Mario Lemina ve Günay Güvenç idmanın tamamında takımla, Wilfried Singo ve Roland Sallai ise takımdan ayrı çalıştı.

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        OSIMHEN TAKIMLA ÇALIŞTI

        Victor Osimhen antrenmanın bir bölümünde takımla, sonrasında kendisi için hazırlanan program dahilinde bireysel çalıştı.

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