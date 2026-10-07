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        Haberler Magazin Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

        Müzisyen Soner Olgun entübe edildi

        Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:47 Güncelleme:
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        Soner Olgun'dan kötü haber

        Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşti. Hastaneye kaldırılan 67yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtildi.

        Ünlü şarkıcı, "Beni evime götürün" demiş ve doktorların da değerlendirmesiyle hastaneden çıkarılmıştı. Müzisyenin tedavisi evinde sürdürülüyordu.

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        #Soner Olgun
        #pankreas kanseri
        #şarkıcı
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