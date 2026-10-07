Müzisyen Soner Olgun entübe edildi
Pankreas kanseriyle mücadele eden Soner Olgun, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Olgun'un entübe edildiği öğrenildi
Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:47 Güncelleme:
Geçtiğimiz günlerde tedavisine evde devam ettiği açıklanan Soner Olgun'un sağlık durumu kötüleşti. Hastaneye kaldırılan 67yaşındaki Olgun'un entübe edildiği belirtildi.
Ünlü şarkıcı, "Beni evime götürün" demiş ve doktorların da değerlendirmesiyle hastaneden çıkarılmıştı. Müzisyenin tedavisi evinde sürdürülüyordu.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ