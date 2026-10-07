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        Haberler Dünyadan Paris Moda Haftası'nın son defilesine ünlü akını

        Paris Moda Haftası'nın son defilesine ünlü akını

        Paris Moda Haftası maratonu, Emma Stone'dan Zendaya'ya, Keri Russell'dan Ana De Armas'a kadar pek çok ünlü ismin katıldığı gösterişli bir defileyle sona erdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:16 Güncelleme:
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        Paris Moda Haftası'nın son günü, en fazla ünlü ismin katıldığı defileye sahne oldu.

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        Gösteriyi ön sıradan izleyenler arasında Zendaya, Emma Stone, Lisa ve Sophie Turner gibi bir çok tanınmış isim vardı.

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        Zendaya, Paris'teki 'The Odyssey' filmi basın turu durağında giydiği ceketi kot pantolonla kombinleyerek defileye katıldı.

        Oyuncu, temmuz ayındaki Paris galasında, uzun, beyaz, dekolteli bir elbise giymişti; bu elbiseyi, fırfırlı dantel detaylı, kısa kesimli bir bolero ve beyaz saten topuklu ayakkabılarla kombinlemişti.

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        Ünlü oyuncunun yanında moda stilisti Law Roach da vardı.

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        Roach, aynı zamanda yakın dostu olan Zendaya'nın Tom Holland ile gizli tuttuğu evliliğini, basına ilk açıklayan isim olmuştu.

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        Keri Russell, defileye kızı Willa ile katılırken, anne-kız defile sonrası düzenlenen partiye de birlikte gitti.

        İşte defileye katılan diğer ünlü isimler...

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        Ana De Armas

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        Sophie Turner

        9

        Emma Stone

        10

        Jennifer Connelly

        11

        Ana De Armas ve Alberto Montenegro

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        Rhea Seehorn

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        Urassaya Sperbund

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        Ana De Armas

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