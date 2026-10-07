Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda: Efsane son tangosunu yaptı!

"KEŞKE HİÇ AYRILMASAM AMA VERECEK BİR ŞEYİM KALMADI"

Veda maçının ardından açıklama yapan Lionel Messi, "Hayatımdaki en üzücü gün olabilir. Çok duygusalım. Çok duygu yüklüyüm ama şu anda aklıma ilk gelen kişi, hayatını kaybeden babam. O yüzden çok duyguluyum. Keşke hiç ayrılmasam ama verecek bir şeyim kalmadı. 20 yıl boyunca savaşmaktan hiç vazgeçmedim. Artık Arjantin formasıyla burada olamayacağım. En acısı da bu. Size yemin ederim ki hayatım boyunca burada olmak isterdim. Arjantin için her şeyimi verdim. Artık emekli olma zamanı geldi. Sizi çok özleyeceğim ancak her zaman yanınızda olacağım.

Belki de daha önce hiç bu kadar uzun konuşmadım çünkü bu anın bitmesini hiç istemiyorum ama artık veda etme zamanı geldi. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özleyeceğim." şeklinde konuştu.