Lionel Messi'den Arjantin Milli Takımı'na tarihi veda: Efsane son tangosunu yaptı!
Dünya futbol tarihine damgasını vuran Lionel Messi, 39 yaşında Arjantin Milli Takımı'na veda etti. Benin ile oynanan hazırlık maçında takımının sahadan 3-0 galip ayrılmasında büyük rol oynayan efsane, maçı 1 gol 2 asistle tamamladı. Messi'nin vedası sırasında Arjantin'de duygusal anlar yaşandı.
Arjantin Milli Takımı'nda bir devir sona erdi. Lionel Messi, Benin karşısında milli takım formasını son kez giydi. Arjantinli efsanenin milli takıma veda maçında duygusal anlar yaşandı.
MESSI'NİN DUYGUSAL ANLARI
Arjantin kafilesi, müsabaka için Monumental Stadı'na uğurlanırken, Arjantinli taraftarlar Lionel Messi'yi büyük bir sevgi gösterisinde bulundu. Takım otobüsünden dışarıyı izleyen süper yıldız, gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamadı.
Messi'nin milli takıma veda karşılaşmasında Arjantin, Benin'i 3-0 mağlup etti. Messi son müsabakasını 1 gol, 2 asistle tamamladı.
MAÇ 10. DAKİKADA DURDU
Bu arada Arjantin-Benin maçı 10. dakikada durdu ve Lionel Messi onurlandırıldı. Statta havai fişek gösterisi yapılırken, Messi dakikalarca alkışlandı.
"KEŞKE HİÇ AYRILMASAM AMA VERECEK BİR ŞEYİM KALMADI"
Veda maçının ardından açıklama yapan Lionel Messi, "Hayatımdaki en üzücü gün olabilir. Çok duygusalım. Çok duygu yüklüyüm ama şu anda aklıma ilk gelen kişi, hayatını kaybeden babam. O yüzden çok duyguluyum. Keşke hiç ayrılmasam ama verecek bir şeyim kalmadı. 20 yıl boyunca savaşmaktan hiç vazgeçmedim. Artık Arjantin formasıyla burada olamayacağım. En acısı da bu. Size yemin ederim ki hayatım boyunca burada olmak isterdim. Arjantin için her şeyimi verdim. Artık emekli olma zamanı geldi. Sizi çok özleyeceğim ancak her zaman yanınızda olacağım.
Belki de daha önce hiç bu kadar uzun konuşmadım çünkü bu anın bitmesini hiç istemiyorum ama artık veda etme zamanı geldi. Sizleri çok seviyorum. Sizleri çok özleyeceğim." şeklinde konuştu.
KUPALARLA TAÇLANAN MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Uzun yıllar milli takım düzeyinde kupa kazanamadığı için eleştirilen Messi, kariyerinin son döneminde ise şampiyonluklar yaşadı.
Arjantin ile 2022'de Katar'daki FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan deneyimli oyuncu, 2021 ve 2024 yıllarında Copa America , yine 2022 yılında Finalissima zaferi elde etti.
ARJANTİN FORMASIYLA EN ÇOK MAÇA ÇIKAN VE GOL ATAN FUTBOLCU
Arjantin formasıyla en çok maça çıkan (208) ve en çok gol atan (126) oyuncu ünvanlarını elinde bulunduran Messi, ardında kırılması zor görünen istatistikler bıraktı.
10 YIL ÖNCE DE VEDA ETMİŞTİ
Messi, 2014-2016 yılları arasında Arjantin'in kaptanlığını yaptığı üst üste üç final maçını da kaybettikten sonra 2016'da milli takımdan emekliliğini açıkladı.
Yıldız futbolcu, bu kararından birkaç hafta sonra vazgeçerek milli takıma geri döndü.
Messi'nin kaptanlığını yaptığı Arjantin, 2014 FIFA Dünya Kupası finali ile 2015 ve 2016 Kupa Amerika finallerinde kupaya uzanma başarısı gösteremedi.
DÜNYA KUPASI TARİHİNDE EN ÇOK MAÇA ÇIKAN OYUNCU
Messi, 34 maçla Dünya Kupası tarihinde en çok müsabakaya çıkan oyuncu konumunda.
Arjantinli futbolcu, çıktığı 34 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak FIFA Dünya Kupası tarihinde en çok müsabaka kazanan oyuncu rekorunu elinde bulunduruyor.
Altı farklı Dünya Kupası'nda (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) boy gösteren Arjantinli yıldız, 2022'de şampiyonluk yaşadıkları turnuvada 7 kez fileleri havalandırırken 2026'da ise 8 gol attı.
Messi, 21 golle Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan 2. futbolcu konumunda yer alıyor.
Zirvede ise 22 golle Fransız futbolcu Kylian Mbappe bulunuyor.
İşte Messi'nin vedasından kareler: