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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle buluşacak! Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle buluşacak! Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün AK Parti Kongre Merkezi'nde milletvekilleriyle bir araya gelecek. Toplantıda CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılması bekleniyor. Erdoğan'ın toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 08:51 Güncelleme:
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        Cemil Tugay AK Parti'ye katılacak

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katılacak. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da AK Parti'ye katılması bekleniyor.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yasama döneminin ilk toplantısını AK Parti Kongre Merkezi'nde yapacak. Toplantının saat 11.00'de başlayacak.

        Erdoğan, toplantıda yeni yasama dönemine ilişkin ilk mesajlarını burada verecek.

        CEMİL TUGAY AK PARTİ'YE KATILACAK

        CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bugün AK Parti'ye katılması bekleniyor.

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        AK Parti Kongre Merkezi'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozeti Cemil Tugay'a takması bekleniyor.

        AK PARTİ'DEN İZMİR MARŞLI PAYLAŞIM

        AK Parti’nin X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanılırken, videonun sonunda “7 Ekim” tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti.

        AK Parti'den İzmir için dikkat çeken paylaşım
        AK Parti'den İzmir için dikkat çeken paylaşım

        ÖZEL'DEN AÇIKLAMA

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin İzmir Marşı kullanılan paylaşımına tepki gösterdi. Özel, "İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın." ifadelerini kullandı.

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        Özel'den "İzmir" açıklaması
        Özel'den "İzmir" açıklaması

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Cemil Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmişti.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduğunu açıklamıştı.

        27 YIL SONRA DEĞİŞİM

        Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesiyle birlikte, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 27 yıl sonra değişim yaşanacak.

        En son 1994 yerel seçimlerinde, merkez sağ partisi olan Doğru Yol Partisi'nden (DYP) geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Burhan Özfatura belediye başkanı seçilmişti.

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        1999 yerel seçimlerinde DSP'den seçilen Ahmet Piriştina, daha sonra CHP'den belediye başkanı seçilmişti. 2009 ve 2014 seçimlerinde CHP'den Aziz Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde Tunç Soyer belediye başkanı olmuştu.

        MYK DA TOPLANACAK

        MYK'nın gündem başlıklarını fon soruşturmasının ardından atılacak adımlar, konu ile ilgili hazırlanan yeni yasa teklifi ve yaz boyunca milletvekillerinin saha izlenimleri sonucu hazırlanan rapor oluşturacak.

        Toplantıda, 2028'de yapılacak seçimlerin öne alınmasına ilişkin takvimlerin de tartışılması bekleniyor.

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        #Cemil Tugay
        #AK Parti
        #Recep Tayyip Erdoğan
        #son dakika
        #İzmir
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