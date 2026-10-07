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        Özgür Özel'den "İzmir" açıklaması

        YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialar ve AK Parti'nin İzmir Marşı kullanılan paylaşımına tepki gösterdi. Özel, "İzmir'i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 00:27 Güncelleme:
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        Özel'den "İzmir" açıklaması

        YENİ Parti Genel Başkanı Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

        "Bir asır önce saraydan bir imza alanlar, Anadolu’yu da aldıklarını sandılar. Yanıldılar. Şimdi de bir bed-maye’den tehditle imza alınca koca İzmir’i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar. İzmir’e 'gavur' diyenlerin, İzmir marşına merakı manidar. Rehni alan, mülke sahip olmaz. Mülk benim oldu sanan varsa işte meydan. Mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar. Bakanı aday çıkardın olmadı, Başbakanı aday çıkardın olmadı.

        İzmir’i sandıkta hiç kazanamadın, hiç kazanamayacaksın. KapKaç ile olmaz bu işler. Milletten ödü kopanın zaten süresi geriye işler. Hadi Erdoğan, yarın o namerd ile kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum. Kaçan kaçsın, giden gitsin. Ben milletin gözüne bakıyorum. Herkes kendine yakışanı yapıyor. Millet bu olan biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor."

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        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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