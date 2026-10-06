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        Haberler Gündem AK Parti'nin İzmir marşlı paylaşımı Cemil Tugay iddialarını yeniden gündeme taşıdı

        AK Parti'nin İzmir marşlı paylaşımı Cemil Tugay iddialarını yeniden gündeme taşıdı

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 7 Ekim'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda partiye katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, AK Parti'nin X hesabından yapılan İzmir temalı paylaşım dikkat çekti. Videonun sonunda "7 Ekim" tarihinin yer alması ve gönderide kum saati simgesinin kullanılması, sosyal medyada Tugay'ın olası katılımına yönelik bir mesaj olarak yorumlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 21:17 Güncelleme:
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        AK Parti'den İzmir için dikkat çeken paylaşım

        İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılacağı yönündeki kulis iddiaları sürerken, AK Parti’nin sosyal medya hesabından yapılan dikkat çekici bir paylaşım tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

        AK Parti’nin X hesabından yayımlanan İzmir temalı videoda İzmir Marşı kullanılırken, videonun sonunda “7 Ekim” tarihine yer verildi. Paylaşımda kullanılan kum saati simgesi de dikkat çekti.

        Paylaşımın, Tugay’ın 7 Ekim’de yapılması beklenen AK Parti Grup Toplantısı’nda partiye katılacağı yönündeki iddiaların konuşulduğu döneme denk gelmesi, videodaki mesajların olası bir katılım duyurusuna işaret ettiği şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

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        VİDEODAKİ 7 EKİM DETAYI DİKKATLERİ ÇEKTİ

        Ankara kulislerinde bir süredir Cemil Tugay’ın 7 Ekim’de yapılacak AK Parti Grup Toplantısı’nda partiye katılabileceği iddia ediliyor. Ancak AK Parti veya Tugay cephesinden bu yönde resmi bir açıklama yapılmış değil.

        Bu nedenle AK Parti’nin paylaşımındaki “7 Ekim” tarihi, özellikle zamanlaması nedeniyle dikkat çekti. Kum saati simgesi ise paylaşımın belirli bir gelişme için geri sayım mesajı taşıdığı yönündeki yorumları güçlendirdi.

        CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

        Cemil Tugay, 30 Eylül’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edilmişti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Tugay, İzmir’in gündemindeki önemli konular ve kentin geleceğine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bilgi sunduğunu açıklamıştı.

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        Görüşmenin ardından Tugay’ın AK Parti’ye geçeceğine yönelik iddialar yeniden gündeme gelirken, gözler şimdi 7 Ekim’de yapılacak AK Parti Grup Toplantısı’na çevrildi.

        AK Parti’nin İzmir temalı paylaşımının Cemil Tugay’a ilişkin olup olmadığı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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        #Cemil Tugay
        #haberler
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