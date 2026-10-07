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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum" diyen Erdoğan, Tugay'a AK Parti rozetini taktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:36 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Toplantıda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

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        "Toplantımızın ülkemiz, milletimiz ve demokrasimiz için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. İzmir bugün bir başka, çok coşkulu. Yeni yasama yılının hayırlı olmasını diliyorum.

        Çerçeve yasa için gösterilen uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına büyük önem veriyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak başta Terörsüz Türkiye olmak üzere milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmadık, kaçınmayız.

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        "MUHALEFETTEN DAHA SORUMLU BİR ÜSLUP GÖRMEK İSTİYORUM"

        Ülkemizde farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Muhalefet yeri geldiğinde savaş baltalarını kenara koyarak ortak bir paydada buluşabilme erdemini gösterebilmeli. Meclis açılışında nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu üslup görmek istiyor, bu konuda umudumu muhafaza ediyorum.

        "UZLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

        Geceyi gündüze ekleyerek millete ve memlekete hizmetten el çekmeyeceğiz. Diyalog kapılarını açık tutacak, komisyonlarda, genel kurul çalışmalarında yapıcı dil kullanacak, sağduyuyu, uzlaşma kültürünü elden bırakmayacağız."

        "SAYIN BAHÇELİ'NİN ÇAĞRISI ÇOK ANLAMLI"

        Sayın Bahçeli'nin 'hizmette rekabet, istiklalde vahdet, istikbalde gayret' çağrısını, bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum. Şahsıma yönelik açıklamalarına teşekkür ediyorum.

        "TBMM'NİN ÖNÜNDE YOĞUN ÇALIŞMA TAKVİMİ VAR"

        TBMM'nin önünde yoğun çalışma takvimi var. Cumhur İttifakı ortağımızla istişare ve işbirliği içinde önümüzdeki 10 aydan en verimli şekilde istifade edeceğiz.

        "İHRACATTA BİR KEZ DAHA TÜM ZAMANLARIN REKORUNU KIRDIK"

        Çevremizdeki çatışmalara, küresel ekonomideki durgunluğa rağmen ihracatta bir kez daha tüm zamanların rekorunu kırdık. 2002 yılında 36 milyar dolarla devraldığımız ihracatımızı 284 milyar dolar seviyesine getirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyon. Eylül ayında enflasyon son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına indi.

        "MİLLETİMİZİN İŞİNİ VE AŞINI KORUMA NOKTASINDA İRADEMİZ TAMDIR"

        Elbette, enflasyonda hedeflediğimiz yerde değiliz. Daha önümüzde kat etmemiz gereken ciddi bir mesafe var. İnşallah dirayetli ve disiplinli duruşumuzdan ödün vermeden kalan bu yolu alacak, hedeflerimize ulaşacağız. Milletimizin işini ve aşını koruma noktasında irademiz tamdır. Ne pahasına olursa olsun bundan taviz vermemekte kararlıyız.

        24 yılda yozlaşmayı partimize yaklaştırmadık. Çok teste tabi tutulduk ama bünyeye sızmaya çalışan her habis mikrobu ahlakımızla, vicdanımızla, sarsılmaz imanımızla bertaraf etmeyi başardık. Kimse kara propagandanın etkisi altında kalmasın. Bizim aziz milletten başka kimseye diye borcumuz yok.

        Dedikodular, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar kimse merak etmesin Tayyip Erdoğan da onun dava arkadaşları da gereken neyse yapar. Er ya da geç öğrenecekler; baklava kutusunda rüşvet alanlara, haram parayla kule yapanlara sahip çıkan güruhtan ne ders alırız, ne de onları muhatap alırız.

        FON SORUŞTURMASI

        Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan mesele ile ilgili gerekli adımları atıyoruz. Milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, tamahkarlık ve sahtekarlık yapanlar bunun hesabını hem bu dünyada Türk mahkemelerine hem de mahkeme-i kübra'da yaradana verecektir. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz. Ekonomi yönetimimiz konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor, finans piyasalarının bu krizden daha güçlü çıkabilmesi için ihtiyaç duyulan adımları atıyor.

        Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak, küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak çok daha sağlam bünyeye kavuşan finans piyasamız yoluna güçlenerek devam edecektir. Kurulumuz yoğun bir şekilde çalışacak, sermaye piyasalarımıza haksız gölge düşüren bu sorunun üstesinden süratle gelecektir. Türkiye ekonomisini yıpratmaya çalışan felaket tüccarları kaybedecek, ülkemiz ve milletimiz katbekat fazlasını kazanacaktır.

        AK Parti Türkiye'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin diyorum.."

        BAHÇELİ: SEÇİMLER 2028'DE YAPILMALI, ERDOĞAN ADAY OLMALI

        MHP lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Türkiye'nin yakaladığı yükseliş ivmesinin kesintiye uğramaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir kez daha aday olması ve üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesiyle mümkün olacaktır." diyen Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının yeniden Recep Tayyip Erdoğan'ın olması arzumuz ve talebimizdir. Meclis'in alacağı karar çerçevesinde yenilenecek seçimlerin 2028 yılı içerisinde yapılması istikrar ve öngörülebilirliği zedelemeyecek, sistem ruhuna uygun işletilmiş olacaktır." ifadelerini kullandı.

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