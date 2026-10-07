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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TCMB Başkanı Karahan: "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"

        TCMB Başkanı Karahan: "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"

        Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzelenen zirvede, "Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para para politika duruşumuzla dezenflayonun yeniden ivme kazanacağını düşünüyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Dezenflasyon yeniden ivme kazanacak"

        Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Dünya Yatırımcı Haftası kapsamında düzelenen zirvede konuştu.

        TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

        Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para para politika duruşumuzla dezenflayonun yeniden ivme kazanacağını düşünüyoruz.

        Fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

        Yüksek enflasyonun hakim olduğu 1988-2003 döneminde yatırım büyümesi sınırlıydı, sıkı maliyet politikasının olduğu 2014-19’da ise büyüme 7.8e yükseldi.

        COVID ile birlikte enflasyonun yeniden yükseldiği dönemde yatırım büyümesi önceki dönemin gerisinde kaldı, 2025te ise yatırımların yeniden güçlendiğini görüyoruz.

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        Yıllık enflasyon eylülde 29,7 seviyesine geriledi, dezenflasyonda önemli yol kat ettiğimizi gösteriyor veriler. Jeopolitik gelişmeler özellikle de enerji, dezenflasyon sürecini yavaşlattı.

        Savaşın etkisi ile mart - haziranda 3 aylık ortalamalar ana eğilimde yükselişi gösterdi. Sonrasında ise düşüş görüyoruz.

        2026’da enflasyon seyrinde enerji fiyatları öne çıkmakta, eylül ayı itibarıyla alt gruplara baktığımızda enerji grubu dışında tüm gruplarda yıllık enflasyon geriledi.

        Göstergeler iç talepteki zayıf seyri teyit ediyor.

        kart harcamalarındaki artışın sınırlı kalmasında iç talepteki azalmayı teyit ediyor.

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        Enflasyon beklentileri ihtiyatlı duruşun sürdürülmesini gerektiriyor.

        Yurt içi yerleşiklerin TL tercihi güçlü kalmaya devam etmektedir. TL payında dalgalanmalar görülebiliyor.

        PPF ve benzeri fonlarda çıkışlar oldu ancak büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata girişlerin hızlanmasıyla TL mevduatın payı yüzde 61 üzerinde.

        Cari alık ikinci çeyrekte olumsuz dış koşullara rağmen gerilemiştir.

        Rezervlerde savaş sonrası gerilemenin bir kısmı telafi edilmiştir.

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