Mustafa Uğurlu: Bir parçam yok oldu

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren usta oyuncu Mustafa Uğurlu, önceki akşam Cihangir’de yürürken görüntülendi.

İki yıl önce kanser nedeniyle hayatını kaybeden ağabeyi Ahmet Uğurlu’nun ardından kendisini geri çektiğini belirten ünlü oyuncu, “Ağabeyimi kaybettikten sonra biraz inzivaya çekileyim dedim ama çok ağır geldi. Bir parçam yok olmuş gibi hissettim" dedi.

"BODRUM’DA KÖY HAYATI YAŞIYORUM"

Uzun süredir Bodrum’da bir köyde yaşadığını söyleyen Uğurlu, "Küçük bir yuvam var. Bodrum’un içinde değil, bir köyde yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Mesleğe tamamen ara vermediğini belirten oyuncu, iki bağımsız film projesi için İstanbul’a geldiğini söyledi. İstanbul’a tamamen dönüp dönmeyeceği sorusuna ise "Bir ayağım burada, bir ayağım Bodrum’da olacak" yanıtını verdi.