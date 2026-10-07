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        Haberler Ekonomi Para Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?

        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek olmadığını belirterek, "Yargı çalışıyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Ekim 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Fon soruşturması için TBMM komisyonu kurulacak mı?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son dönemde gündemde olan fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Güler, soruşturmayla ilgili TBMM'de araştırma komisyonu kurulup kurulmayacağına ilişkin, “Fon soruşturmasına ilişkin TBMM'de araştırma komisyonu kurulmasına şimdilik gerek yok, yargı çalışıyor" dedi.

        FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

        Fon soruşturmasında son günlerde adli süreç genişlerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek 6 Ekim'de yaptığı açıklamada şu ana kadar 85 şüphelinin tutuklandığını, 220 kişi hakkında işlem yapıldığını ve çok sayıda kişinin mal varlığının dondurulduğunu bildirdi. Soruşturma kapsamında yurt dışına yapılan para transferlerinin de incelendiği belirtilirken, AK Parti'nin fonların tasfiyesine ilişkin 10 maddelik geçici bir kanun teklifi hazırladığı açıklandı. Teklifin, 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine ilişkin düzenlemeler içermesi planlanıyor. SPK ise tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar vermişti.

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