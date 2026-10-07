İsrail'in soykırımının 3. yılı: Gazze dünyanın en kalabalık çadır kentlerinden birine dönüştü!

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında üç yıl geride kaldı. Kırılgan ateşkes en ağır çatışmaları durdurmuş olsa da İsrail'in saldırıları neredeyse her gün devam ediyor. Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail'in saldırılarında bugüne kadar 74 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların üçüncü yılı geride kalırken, yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin büyük bölümü hala yerinden edilmiş durumda. Geniş çaplı yıkımın ortasında yaşam mücadelesi veren Filistinlilerin önemli bir kısmı çadırlarda barınıyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'deki yapıların yaklaşık yüzde 90'ı ise yıkıldı. Altyapının da tahrip edildiği Gazze'de binlerce Filistinli kalacak yerleri olmadığı için çadırlarda hayat mücadelesi veriyor.

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REFAH KENTİ YOK EDİLDİ

Gazze'nin her bölgesinde İsrail saldırılarının yol açtığı ağır yıkımın izlerine rastlanıyor. Uydu görüntüleri, İsrail'in Gazze Şeridi genelindeki saldırılarının neden olduğu yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor. Yıkımın en çarpıcı örneklerinden biri ise Refah'ta görülüyor. Bir zamanlar yaklaşık 250 bin kişinin yaşadığı Refah kenti büyük ölçüde yok edildi.

Uydu görüntüleri, İsrail ordusunun güneydeki kenti ve Gazze'nin diğer kasaba ve bölgelerini yerle bir ettiğini, bazı yerlerde ise enkazı dahi ortadan kaldırdığını gösteriyor. Buldozerler ve patlayıcılar kullanılarak gerçekleştirilen yıkım, İsrail ile Hamas arasında bir yıl önce varılan ateşkes anlaşmasının ardından da devam ediyor. İsrail ordusu, halen kontrol ettiği Gazze topraklarının yaklaşık yüzde 60'ındaki hakimiyetini pekiştirmeyi sürdürüyor.

DÜNYANIN EN KALABALIK ÇADIR KENTLERİNDEN BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Savaş öncesindeki Gazze nüfusunun her 10 kişisinden birinden fazlası İsrail saldırılarında öldürüldü veya yaralandı. Neredeyse her aile ya hayatını kaybeden yakınlarının yasını tutuyor ya da yaralılarla ilgileniyor. Halkın büyük bölümü, çatışmalardan ve İsrail'in tahliye emirlerinden kaçmak için defalarca yer değiştirmek zorunda kaldı. Nüfusun neredeyse tamamının evsiz kaldığı kıyı bölgesi, artık fiilen dünyanın en kalabalık çadır kentlerinden birine dönüşmüş durumda.

Ateşkes anlaşması en ağır çatışmaları ve bombardımanı durdurmuş olsa da İsrail'in saldırıları sürüyor. İsrail ordusu, Hamas üyelerini hedef aldığını öne sürdüğü saldırılarda neredeyse her gün çadırları, araçları ve binaları vuruyor. Bu saldırılarda kadınlar, çocuklar ve diğer aile üyeleri de düzenli olarak hayatını kaybediyor.

Öte yandan İsrail, inşaat malzemelerinin büyük bölümünün Gazze'ye girişine izin vermiyor. Ateşkes anlaşması kapsamında Gazze'nin kapsamlı şekilde yeniden inşası için öngörülen plan ise İsrail ile Hamas'ın silahlı grubun silahsızlandırılması konusunda anlaşmaya varamaması nedeniyle hayata geçirilemedi.

Gazze'nin nüfusu, bölgenin yalnızca yaklaşık yüzde 40'ına sıkışmış durumda; geri kalan bölge ise İsrail ordusunun kontrolünde. Planet Labs PBC'nin uydu görüntüleri, İsrail'in kontrolündeki bölgede bulunan binaların büyük çoğunluğunun buldozerlerle yıkıldığını veya patlayıcılarla yerle bir edilerek enkaz yığınına dönüştürüldüğünü gösteriyor. Yıkımların büyük bölümü, yoğun çatışmaların sona ermesinden bir yıl sonra gerçekleştirildi.

İSRAİL HİROŞİMA'DAKİ ATOM BOMBASINDAN 16 KAT FAZLA PATLAYICI ATTI

Gazze'yi yaşanmaz hale getiren İsrail, bölgeyi havadan, karadan ve denizden bombardımana tuttu.

Filistinli kaynaklara göre, İsrail Gazze'yi 223 bin ton patlayıcıyla bombaladı. Bu sayı, ABD’nin 1945’te Japonya’nın Hiroşima kentine attığı atom bombasından 16 kat daha fazla patlayıcı anlamına geliyor.

Bu bombardımanların yanı sıra İsrail, Filistinlileri zorla sürmek istediği Gazze'deki binlerce evi iş makinalarıyla kasıtlı olarak yıktı.