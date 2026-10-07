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        Haberler Ekonomi Otomobil Piaggio’nun yeni Türkiye distribütörü Çelik Motor oldu

        Piaggio’nun yeni Türkiye distribütörü Çelik Motor oldu

        Türkiye motosiklet pazarında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa'nın en büyük motosiklet üreticilerinden İtalyan Piaggio Grubu'nun yeni Türkiye distribütörü Çelik Motor oldu. Yapılan açıklamada, motosiklet ve scooter pazarında yeni bir büyüme alanı oluşturulmasının hedeflendiği, ilerleyen dönemde üretim fırsatlarının da değerlendirileceği belirtildi. 2016'dan bu yana Piaggio Grubu'nun Türkiye distribütörlüğünü yürüten ve grubun operasyonlarını Çelik Motor'a devreden Doğan Trend ise yeni dönemde odağını otomotiv markalarının büyümesine çevireceğini açıkladı

        Giriş: 07 Ekim 2026 - 11:54 Güncelleme:
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        Motosiklet devinin Türkiye distribütörü değişti

        Anadolu Grubu şirketlerinden Çelik Motor, İtalyan Piaggio ile distribütörlük anlaşması imzaladı.

        Anlaşma kapsamında Çelik Motor, Vespa’nın ikonik scooter’larından Aprilia’nın yüksek performanslı motosikletlerine, Moto Guzzi’nin karakteristik ve köklü motosikletlerinden Piaggio’nun şehir içi mobilite çözümlerine uzanan ürün gruplarında Türkiye’de tek yetkili distribütör olarak faaliyet gösterecek.

        Ürünlerin satış ve satış sonrası hizmet ağının oluşturulması ile yetkili satış kanallarının seçimi ve atanması Çelik Motor tarafından gerçekleştirilecek.

        Yapılan açıklamaya göre, ilk aşamada distribütörlük ile başlayan iş birliği kapsamında, ilerleyen dönemde pazar koşulları, ekonomik ve operasyonel fizibilite çalışmaları ile tarafların karşılıklı mutabakatı doğrultusunda üretim alanında da olası fırsatlar değerlendirilecek.

        Motosiklet ve scooter pazarında yeni bir büyüme alanı oluşturulmak hedefleniyor

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        1884 yılında kurulan Piaggio Grubu, 140 yılı aşkın geçmişiyle Vespa, Piaggio, Aprilia ve Moto Guzzi gibi uluslararası bilinirliğe sahip markaları bünyesinde barındırıyor.

        Avrupa’nın en büyük scooter ve motosiklet üreticisi olan Piaggio Grubu, aynı zamanda sektörde dünyanın önde gelen üreticilerinden biri olarak konumlanıyor.

        "MOBİLİTEYE YENİ SEÇENEKLER KAZANDIRACAĞIZ"

        Anadolu Grubu Otomotiv Grubu Başkanı Bora Koçak iş birliği ile ilgili değerlendirmesinde, "Anadolu Grubu’nun en köklü şirketlerinden biri olan Çelik Motor, 60 yılı aşkın süredir otomotiv sektöründe edindiği deneyimi değişen ulaşım ihtiyaçlarına yanıt veren yeni mobilite çözümleriyle ileriye taşıyor. Piaggio ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği de bu vizyonumuzun önemli bir adımını oluşturuyor. Piaggio Grubu’nun tecrübesi ile Çelik Motor’un Türkiye pazarındaki köklü deneyimini bir araya getirerek şehir içi mobiliteye yeni seçenekler kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

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        Çelik Motor otomotiv ve mobilite ekosisteminin dönüşümünde önemli roller üstlendi

        1960 yılında kurulan Çelik Motor, 1966’da Skoda kamyonetlerle başlayan otomotiv yolculuğunda Lada ve Honda gibi markaların Türkiye operasyonlarını yürütmüştü. Şirket, 2001’den bu yana ise Kia’nın Türkiye distribütörlüğünü üstleniyor.

        DOĞAN TREND: ARTIK ODAĞIĞIMIZ OTOMOTİV

        Piaggio'nun Türkiye distribütörlüğünü Çelik Motor'a devreden Doğan Trend'den konuya ilişkin açıklama yapıldı.

        Marka portföyününün yeniden yapılandırıldığını açıklayan Doğan Trend Otomotiv, Kymco markasının Türkiye’deki üretim ve satış operasyonları ile Piaggio Grubu motosiklet operasyonlarını bu kapsamda devredildiğini bildirdi.

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        Şirketten yapılan açıklamada, Suzuki motosiklet ve deniz motorları distribütörlüğüne ise aynı şekilde devam edileceği kaydedildi.

        Doğan Trend Otomotiv CEO’su Uğur Sakarya, şirketin yeni dönem stratejisine ilişkin olarak, "Önümüzdeki dönemde otomotiv markalarımızın ürün gamının genişleyeceği yeni bir büyüme dönemine giriyoruz. Bu doğrultuda organizasyonel gücümüzü ve kaynaklarımızı otomotiv operasyonlarımıza daha yoğun biçimde yönlendirme kararı aldık" dedi.

        Piaggio Grubu ile 2016’dan, Kymco ile 2020’den bu yana sürdürülen faaliyetlerin yeni stratejik odak doğrultusunda devredildiğini vurgulayan Sakarya, "Bu geçiş sürecindeki en önemli önceliğimiz, müşterilerimizin satış ve servis hizmetlerinde herhangi bir aksama yaşamamasını sağlamak. Doğan Trend Otomotiv olarak bundan sonraki dönemde odağımızı otomotiv markalarımızın büyümesine ve pazardaki konumlarının daha da güçlendirilmesine yönelterek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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        #Çelik Motor
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