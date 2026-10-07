ABD Başkanı Trump'ın "Los Angeles'ı alsınlar" sözleri tepki çekti, Beyaz Saray'dan açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçtiğimiz günlerde İran ile savaşın ülkeye etkisine ilişkin yaptığı, "Bırakın Los Angeles'ı yok etsinler. San Diego'yu yok etsinler. Bu ödenmesi gereken çok küçük bir bedel" açıklaması tepki çekti, Beyaz Saray ise Trump'ın açıklamalarının bağlamından koparıldığını savundu.

Nebraska'nın Grand Island kentinde kalabalık bir mitingde konuşan Trump, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir zafer görmek istiyorum. Büyük bir zafer görmek istiyorsunuz çünkü yaptığımız her şeyi doğruluyor. Ve tekrar söylüyorum, savaş nedeniyle yaşananlar sadece yapay bir durum. Dünyayı güvende tutmak, ülkemizi güvende tutmak için ödenmesi gereken küçük bir bedel.

Bir şehri yerle bir edebilirler. Bırakın Los Angeles'ı yerle bir etsinler; bırakın San Diego'yu yerle bir etsinler. Bu, öenmesi gereken çok küçük bir bedel ve çok yakında sona erecek. Aslında neredeyse sona erdi.

Biraz daha uzun sürebilir. Bilirsiniz, her zaman acıya karşı yüksek bir eşikleri olduğunu söylerler. Buna ihtiyaçları var. İnanın bana, buna ihtiyaçları var. Ama çok yakında sona erecek. Ve şu ya da bu şekilde sona erecek. Benzininiz, akaryakıtınız ve diğer tüm şeyler de...

Ayrıca Venezuela olarak bilinen bir ülkeyle de karşı karşıya geldiğimizi unutmayın. Bundan hiç söz etmiyorlar. Venezuela'dan hiç söz etmiyorlar. Ve her hafta yüz milyonlarca varil petrol alıyoruz. Daha önce hiç görülmemiş ölçekte petrolü bu ülkeye pompalıyoruz."

Trump "Bırakın Los Angeles'ı yerle bir etsinler; bırakın San Diego'yu yerle bir etsinler" dediğinde salondaki kalabalık tezahürat yaptı ve bu an kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Demokratların yanı sıra Cumhuriyetçilerden de Trump'ın sözlerine tepki geldi. Eleştirmenler, Trump'ın ya İran'ı Kaliforniya'daki kentleri "yerle bir etmeye" davet ettiğini ya da bu kentleri savaşta göze alınabilir kayıplar olarak gördüğünü savundu.

"BAŞKAN SAYESİNDE AMERİKA DAHA GÜVENDE"

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, yaptığı açıklamada,"Başkan Trump'ın sözleriyle ilgili medyadaki panik gerçeklere dayanmıyor. Trump, nükleer silahlara sahip bir İran durdurulmamış olsaydı ABD kentlerinin tehdit altında kalacağını açıkça ifade ediyordu. Başkan sayesinde Amerika daha güvende. İran'ın nükleer silahı, donanması, hava kuvvetleri ve parası yok" dedi.

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Trump, İran savaşı nedeniyle yükselen benzin fiyatlarını savaşın ödenmesi gereken küçük bir bedeli olarak nitelendirmeyi daha önce de defalarca sürdürdü.

Kaliforniya Valisi Gavin Newsom da Trump'ın sözlerine tepki gösterdi. Newsom, yaptığı paylaşımda, "Donald Trump, Kaliforniya'yı işgal etmek üzere Ulusal Muhafız birliklerini ve Deniz Piyadelerini gönderdikten sonra şimdi de yabancı düşmanlarımızın Los Angeles ve San Diego'yu 'yerle bir etmesi' gerektiğini söylüyor" ifadelerini kullandı.

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass ise Trump'ın açıklamaları karşısında "gerçekten şoke olduğunu" söyledi. Trump'ın sık sık hedef aldığı Demokrat Partili Bass,"Trump'ın özür dilemesi ve elbette hiçbir zaman yabancı bir gücün bir ABD kentine saldırmasını kabul etmeyeceğini söylemesi kentimiz açısından gerçekten faydalı olurdu. ABD Başkanı için ertesi gün verilmesi gereken uygun yanıt budur” dedi.