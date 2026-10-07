Kandilli Sahili'nde gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Boğaz turu gerçekleştiren bir yolcu vapuru henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Kıyıya doğru sürüklenen vapur, önce 200 yıllık Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'nın önünde demirli bulunan yata, ardından da yalının rıhtımına ve bahçesine çarptı.

Çocuklarıyla birlikte evde bulunduğu sırada büyük korku yaşayan cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Derin Mermerci, kaza anını ve sonrasında yaşananları sosyal medya hesabından paylaştı.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Rıhtımının büyük hasar gördüğünü ve çocuklarının travma atlattığını belirten Mermerci, "Çok şükür bin şükür. 'Mala gelsin' dedikleri bu olsa gerek, verilmiş sadakamız varmış" ifadelerini kullandı.

REKLAM

"YALI HAYATI KORKUNÇ" DEMİŞTİ

Olay yerine 14 dakika içinde ulaşan emniyet güçlerine de teşekkür eden ünlü isim, ifadesi alınmak üzere karakola gitti. Yaşanan kaza, Mermerci'nin geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda sarf ettiği "Bir kere yalı hayatı korkunç. Sürekli borular patlıyor, sürekli evde bir sorun çıkıyor. Bugün yalı benim için resmen bela. Yalı, herkesin sandığı gibi bir şey değil. Tek avantajı, araba yerine tekneyle karşıya geçebilmek. Böylece İstanbul trafiğini atlatıyorsunuz" sözlerini yeniden gündeme getirdi.