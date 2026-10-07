Salih Özcan'a "ara" yok!

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano’nun değişmesi olan Salih Özcan, milli arada da yoğun mesaiye devam etti.

Beşiktaş’ta Alexander Nübel ile birlikte 6 Süper Lig ve 7 Avrupa Ligi maçında 11’de başlayan iki isimden biri olan Salih, toplamda 1088 dakika süre aldı.

Başarılı performansıyla kısa sürede taraftarlardan tam not alan tecrübeli futbolcu, Uluslar Ligi arasında da milli takımda değişmez oldu.

Fransa ve iki İtalya maçına 11'de başlayan ve Belçika deplasmanında da sonradan oyuna giren 28 yaşındaki futbolcu, milli görevde ise toplamda 274 dakika sahada kaldı.

Salih bu kısa süreçte toplamda 17 resmi maça çıkarken 16 maça 11'de başladı ve 1362 dakika görev aldı.

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GEÇEN SEZON SADECE 74 DAKİKA

Beşiktaş'a yaz transfer döneminde bedelsiz olarak katılan Salih, Dortmund'da geçen sezon 12 maçta toplamda sadece 74 dakika süre almıştı.

Orta sahada Orkun Kökçü ile uyumlu bir ikili oluşturan Salih, Beşiktaş'ın milli aranın ardından gireceği zorlu fikstürde orta sahadaki en önemli kozlardan birisi konumunda.