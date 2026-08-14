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        Haberler Gündem Politika Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı

        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245’e ulaştı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, "2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245'e ulaştı. Son bir buçuk ayda ülkemize iade edilenlerin 24'ü Gürcistan'dan, 8'i Almanya'dan, 6'sı Yunanistan'dan getirildi. Organize suç örgütlerine yönelik mücadelemizde de önemli sonuçlar elde ettik" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Bakan Gürlek: 2026 yılında iade edilenlerin sayısı 245'e ulaştı

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılında yurt dışından Türkiye’ye iade edilen şahıs sayısının 245’e ulaştığını açıkladı. Gürlek, 1 Temmuz’dan bu yana 12 ülkeden 48 şahsın daha Türkiye’ye iadesinin sağlandığını belirterek, "Suç işleyip yurt dışına kaçarak Türk adaletinden kurtulacağını düşünenlerin peşini bırakmıyoruz" dedi.

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde suç ve suçlularla mücadelede ulusal ve uluslararası iş birliğinin güçlendirildiğini belirtti.

        İade süreçlerinin tavizsiz şekilde takip edildiğini ifade eden Gürlek, suç işleyerek yurt dışına kaçanların Türk adaletinden kurtulamayacağını vurguladı.

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        Gürlek, 1 Temmuz’da 2026 yılının ilk yarısında 31 farklı ülkeden toplam 197 şahsın Türkiye’ye iadesinin gerçekleştirildiğinin açıklandığını hatırlatarak, "O tarihten bugüne kadar çalışmalarımız aralıksız devam etti. 1 Temmuz’dan itibaren 12 ülkeden 48 şahsın daha ülkemize iadesini sağladık. Böylece 2026 yılında ülkemize iade edilen şahıs sayısı 245’e ulaştı" ifadelerini kullandı.

        "SON BİR BUÇUK AYDA 3 ÜLKEDEN 38 KİŞİ"

        Son bir buçuk ayda Türkiye’ye iade edilen şahısların 24’ünün Gürcistan’dan, 8’inin Almanya’dan ve 6’sının Yunanistan’dan getirildiğini belirten Gürlek, organize suç örgütlerine yönelik mücadelede de önemli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

        "'REDKİTLER' LİDERİ TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ"

        Uzun süredir takip edilen dosyalarda gelişme kaydedildiğini aktaran Gürlek, "Redkitler" suç örgütü lideri F.D.’nin 13 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye’ye iade edildiğini açıkladı. Gürlek, son olarak 2020 yılında Arjantin’den iadesi talep edilen "Camgözler" suç örgütü yöneticisi S.K.’nın da Türkiye’ye iadesine karar verildiğini bildirdi.

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        Dışişleri Bakanlığının 28 Temmuz 2026 tarihli bildiriminin ardından, 31 Temmuz’da İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarıyla gerekli koordinasyonun sağlandığını belirten Gürlek, S.K.’nın Türkiye’ye getirilmesine yönelik seyahat programının oluşturulduğunu ifade etti.

        Gürlek, "S.K., 13 Ağustos’ta Arjantin’de teslim alındı; bu gece sularında İstanbul’a ulaşması planlanıyor" açıklamasında bulundu.

        "TÜRK ADALETİ ONLARIN PEŞİNDE OLACAKTIR"

        Suçluların hangi ülkeye kaçarsa kaçsın adaletten kaçamayacağını vurgulayan Gürlek, "Aziz milletimiz müsterih olsun: Suçlular için hiçbir ülke güvenli liman değildir. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, aradan ne kadar zaman geçerse geçsin Türk adaleti onların peşinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

        Gürlek, süreçte yakın koordinasyon içerisinde çalışılan İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile suçluların iadesi ve adli yardımlaşma süreçlerinde Türkiye ile iş birliği yapan ülkelerin yetkili makamlarına teşekkür etti.

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