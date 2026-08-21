Havalimanı otoparkında kadın cinayeti! Emekli polis memuru, eşini öldürdü!
Kadın cinayetlerine bir vahşet daha eklendi. Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, beylik tabancası ile karısını öldürdü
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 12:08 Güncelleme:
Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında emekli polis memuru, beylik tabancası ile eşini öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay, Antalya Havalimanı 2'nci Terminal otoparkında meydana geldi. Emekli polis memuru, beylik tabancasıyla eşini vurdu.
Kadın olay yerinde hayatını kaybetti, diğer yandan şüpheliyi ikna etme çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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