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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı! Milli aradan sonra...

        Okan Buruk'tan İlkay Gündoğan kararı! Milli aradan sonra...

        Milli takımlarına birçok oyuncu gönderen Galatasaray'da ara İlkay Gündoğan'a iyi geldi. Antrenmanları iyi değerlendiren tecrübeli yıldızın sıkışık fikstürde forma süresinin artacağı öğrenildi.

        Giriş: 06 Ekim 2026 - 11:12 Güncelleme:
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        Galatasaray'a geçen yaz büyük beklentilerle transfer olan İlkay Gündoğan formasına kavuşacak...

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        Geçen sezonun başında etkili performans sergileyen ancak Bodo/Glimt karşılaşması öncesi sakatlanan tecrübeli yıldız eski günlerini aramıştı.

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        MİLLİ ARAYI İYİ DEĞERLENDİRDİ

        Bu sezonda da epey az forma şansı bulan İlkay milli maç arasını iyi değerlendirdi.

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        Milli takımlarına birçok oyuncu gönderen Galatasaray'da tüm antrenmanlarda sıkı çalışan tecrübeli futbolcu hazırlık karşılaşmasında da iyi sinyaller verdi.

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        Bu ay sıkışık bir fikstüre girecek olan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk İlkay Gündoğan'ın forma süresini artırmayı planlıyor.

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        Cuma günü Kasımpaşa'yla karşılaşacak Galatasaray'da hem stoperde hem orta sahada rotasyon olabilir.

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        İlkay diğer yandan milli maç arasında toplumsal uyum konusundaki çabalarından dolayı Mevlüde Genç Madalyası ile ödüllendirilmişti.

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        İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, Mevlüde Genç Madalyası töreninin akabinde düzenlenen yemekte Mevlüde Genç'in ailesiyle uzun süre sohbet etti.

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        Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg da ödül töreninde hazır bulundu, Galatasaraylı futbolculara bir maça geleceğine dair de söz verdi.

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        Mevlüde Genç Madalyası, 1993 yılında, Almanya'nın Solingen kentinde yabancı düşmanlığı kaynaklı bir kundaklama saldırısında birçok aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç'i anmak amacıyla, toplumda hoşgörü ve toplumsal uyum alanında çaba sarfeden kişilere veriliyor.

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        Irkçı saldırıda iki kızını, iki torununu ve bir yeğenini kaybeden Genç, katliamın ardından da barış çağrılarına hayatını kaybettiği 2022 yılına dek devam etmişti.

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        #galatasaray
        #İlkay Gündoğan
        #Okan Buruk
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