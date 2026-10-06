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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Karahan: Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, kamu kaynağı kullanılmayacak

        Karahan: Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu, kamu kaynağı kullanılmayacak

        Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, tasfiye sürecinin devam ettiğini belirterek Fon Koordinasyon Kurulu kurulduğunu açıkladı. Karahan, kamu kaynaklarının kullanılmamasının prensip olarak kararlaştırıldığını, son günlerde fonlardan çıkışın yavaşladığını ve TL'ye duyulan güvenin güçlü şekilde sürdüğünü söyledi

        Giriş: 06 Ekim 2026 - 19:34 Güncelleme:
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        Karahan'dan tasfiye süreci açıklaması

        Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Karahan, gündemdeki tasfiye sürecine ve finansal piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Tasfiye sürecinin devam ettiğini belirten Karahan, sürecin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla Fon Koordinasyon Kurulu kurulduğunu söyledi.

        Karahan, “Burada prensip olarak kamu kaynaklarının kullanılmaması kararlaştırıldı. Yetkili kurullarımız gerekli adımları atıyor, biz de eşgüdüm içinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

        FONLARDAN ÇIKIŞ YAVAŞLADI

        Son günlerde fonlardan çıkış hızında yavaşlama görüldüğünü belirten Karahan, Türk lirasına yönelik güvenin güçlü biçimde devam ettiğini ifade etti.

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        Karahan, “Son günlerde fonlardan çıkışın yavaşladığını görüyoruz. TL’ye duyulan güvenin güçlü şekilde devam ettiğini söyleyebiliriz. Sıkı parasal duruş önemli.” dedi.

        YAYILMA RİSKİ KONTROL ALTINDA

        Merkez Bankasının menkul kıymetler açısından yetkili otorite olmadığını vurgulayan Karahan, süreçte TL piyasalarında oynaklık yaşanma ihtimaline karşı bir dizi önlem aldıklarını belirtti.

        Karahan, mevcut veriler ışığında yayılma riskinin kontrol altında olduğunu değerlendirdiklerini belirterek, ihtiyaç görülmesi halinde gerekli adımların atılmaya devam edeceğini söyledi.

        FOTO: AA

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