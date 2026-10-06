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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Karahan: Fondan çıkışlar mevduata yöneldi

        TCMB Başkanı Karahan: Fondan çıkışlar mevduata yöneldi

        TCMB Başkanı Fatih Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar yaşandığını belirterek, "Fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi" dedi. Karahan, mevduata yönelimde TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 16:38 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Fondan çıkışlar mevduata yöneldi"

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda para politikası, enflasyon, cari denge, rezervler ve finansal piyasalardaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar olduğunu belirterek, bu kaynakların önemli bölümünün mevduata yöneldiğini söyledi.

        “Son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi. Mevduata yönelime para birimi kompozisyonunda baktığımızda TL tercihinin mevcut TL payı ile uyumlu olduğunu görüyoruz” dedi.

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        DEZENFLASYON DEVAM EDİYOR

        Dezenflasyon sürecinin ivme kaybetmekle birlikte devam ettiğini belirten Karahan, enflasyondaki yavaşlamanın daha net gözlendiğini ifade etti.

        Karahan, “Dezenflasyon süreci ivme kaybetmekle birlikte devam ediyor. Enflasyondaki yavaşlama daha net gözlenmekte” diye konuştu.

        Şokların etkisinin hafiflemesiyle dezenflasyon sürecinin yeniden hız kazanmasını beklediklerini belirten Karahan, “Şokların etkisi hafifledikçe, sıkı para politikası duruşumuzun katkısıyla, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanacağını öngörüyoruz” dedi.

        Karahan, enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü de kaydetti.

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        “Enerji fiyatları üzerindeki yukarı yönlü risklerin sürdüğünü değerlendiriyoruz” diyen Karahan, yıl içinde öne çıkan jeopolitik gelişmelere bağlı belirsizliklerin dezenflasyon sürecini etkilediğini söyledi.

        KİRA ENFLASYONU YAVAŞLADI

        Karahan, kira artışlarının son dönemde belirgin şekilde yavaşladığını ve hizmet enflasyonundaki kira kaynaklı ataletin gücünü kaybettiğini belirtti.

        “Uzun süredir hizmet enflasyonunun belirgin olarak üzerinde seyreden aylık kira artışları, son aylarda kayda değer şekilde yavaşlayarak hizmet grubu genelinin altına indi. Bu gelişme, hizmet enflasyonunda kira kaleminden gelen ataletin gücünü yitirdiğini gösteriyor. Mevcut görünüm, kira enflasyonundaki gerilemenin süreceğine işaret ediyor” ifadelerini kullandı.

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        ANA EĞİLİM YÜZDE 23,7'YE GERİLEDİ

        Enflasyonun ana eğilimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Karahan, yıllıklandırılmış ana eğilimin eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine gerilediğini belirtti.

        Karahan, “Yıllıklandırılmış olarak baktığımızda, savaş döneminde yüzde 30'lar seviyesine yükselen ana eğilim, eylül itibarıyla yüzde 23,7 seviyesine işaret ediyor. Bu seviye, mevcut yıllık enflasyonun yaklaşık 6 puan altında” dedi.

        Karahan, ana eğilimin yıllık enflasyonun altında seyretmesinin dezenflasyonun önümüzdeki dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini söyledi.

        BEKLENTİLERDEKİ BOZULMA RİSK

        Para politikasındaki sıkı duruşun etkisiyle enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını belirten Karahan, talepteki zayıflamayla birlikte enflasyonun ana eğiliminin düşüş gösterdiğini ifade etti.

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        Karahan, “Geldiğimiz noktada, para politikasındaki sıkı duruşumuzun etkisiyle, enflasyon beklentilerindeki bozulmanın sınırlı kaldığını, talepteki zayıflama neticesinde enflasyonun ana eğiliminin düşme eğiliminde olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

        Ancak yıl başında öngörülen enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin gerçekleşmemesinin risk olmaya devam ettiğini belirten Karahan, ihtiyatlı duruşun sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

        “Enflasyon beklentilerinde sene başında öngördüğümüz iyileşmenin sağlanmamış olması dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor ve ihtiyatlı duruşumuzu sürdürmeyi gerekli kılıyor” dedi.

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        CARİ AÇIKTA ARTIŞ SINIRLI KALACAK

        Karahan, olumsuz dış koşullara rağmen üçüncü çeyrekte cari açıktaki artışın daha sınırlı düzeyde gerçekleşmesini beklediklerini söyledi.

        “Olumsuz dış koşullara rağmen, üçüncü çeyrekte cari açıktaki artışın daha sınırlı düzeyde olacağını tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        REZERVLER 171 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

        Karahan, son dönemde yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında sınırlı artış yaşandığını belirtti.

        27 Şubat'ta 210 milyar dolar olan brüt rezervlerin savaşın etkisiyle 26 Haziran'da 149 milyar dolara gerilediğini belirten Karahan, rezervlerin 25 Eylül itibarıyla 171 milyar dolara yükseldiğini söyledi.

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        Karahan, “Swap hariç net rezervler ise 25 Eylül itibarıyla 40 milyar dolar seviyesinde bulunuyor” dedi.

        “TÜM ARAÇLARIMIZI KARARLILIKLA KULLANACAĞIZ”

        Karahan, önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacağını belirterek, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda tüm araçların kullanılmaya devam edileceğini söyledi.

        “Önümüzdeki dönemde enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları dezenflasyonun seyri açısından önemini koruyacaktır. Bu çerçevede fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz” dedi.

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        #Fatih Karahan
        #TCMB
        #fon
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