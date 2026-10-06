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        TFF'den flaş toplantı kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        TFF'den flaş toplantı kararı!

        "Hakemler dosyası" soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel de tutuklanırken; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 9 Ekim Cuma günü olağanüstü seçim gündemiyle toplanma kararı aldı.

        "TOPLANTININ GÜNÜ CUMA OLARAK NETLEŞTİ"

        Konuyla ilgili son gelişmeleri HT Spor muhabiri Uğur Yapıcı aktardı. Yapıcı, "Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi, cuma günü tüzük içerisinde olağanüstü seçimli kongre gündemiyle toplanma kararı aldı. Bu son dakika bilgisini HT Spor'da izleyicilerimiz öğrenmişti. Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu henüz Türkiye'ye gelmediği için ve bugün yaşanan sıcak gelişmelerle birlikte bu toplantının günü cuma olarak netleşti." ifadelerini kullandı.

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