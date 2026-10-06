Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Futbol
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Mevlüt Aktan, TFF Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

        Mevlüt Aktan, TFF Yönetim Kurulu'ndan istifa etti

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan görevinden istifa etti. Aktan, Mustafa Temel Bozbağ'ın ardından TFF Yönetim Kurulu'ndan istifa eden ikinci yönetici oldu. TFF'de istifaların süreceği gelen bilgiler arasında...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Ekim 2026 - 15:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        TFF'de bir istifa daha!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nda istifalar art arda geliyor. Son olarak TFF Stratejik Planlama ve Gelişimden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mevlüt Aktan, görevinden ayrıldığını resmen açıkladı.

        Aktan, ayrıca mevcut TFF Yönetimi için de istifa çağrısında bulundu.

        İSTİFALAR DEVAM EDECEK

        Aktan, böylece TFF yönetim kurulundan istifa eden ikinci yönetici oldu. Hatırlanacağı üzere Genç Milli ve Kadın Milli Takımlar, Kulüp Lisans İşleri, Tesisler ve Yatırımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ da daha önce istifa etmişti. TFF Yönetim Kurulu'nda istifaların devam edeceği ve gün içinde yeni istifaların da gelebileceği öğrenildi.

        Mevlüt Aktan
        Mevlüt Aktan

        Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yayımlayan Aktan, şu ifadeleri kullandı:

        "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ediyorum.

        Mevcut yönetimin bu görevin gerektirdiği bilgi, deneyim, vizyon ve organizasyon yeterliğini ortaya koyamadığı kanaatindeyim. Federasyonun bütün birimleri ve kadroları liyakat, şeffaflık ve hesap verebilirlik temelinde yeniden yapılandırılmalıdır.

        Genel Kurulda delegelerimize verdiğimiz sözlerin hiçbirini yerine getiremedik. Kulüplerimizin beklediği, Türk futbolunun marka değerini artıracak, ekonomik yapısını güçlendirecek ve sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeleri hayata geçiremedik. Bu yöndeki çabalarımız yönetim içinde karşılık bulmadı; gerekli köklü değişikliklerin önünü açacak irade gösterilmedi.

        REKLAM

        Kararların dar bir çevrede alındığı, farklı görüşlere alan açılmadığı ve 'ben bilirim, benim dediğim olur' anlayışının hakim olduğu bir yapı Türk futbolunu ileriye taşıyamaz. Türkiye Futbol Federasyonu, aile şirketi anlayışıyla yönetilemez.

        Türkiye'deki futbol iklimi de değişmelidir. Gerilim üreten söylemler, bahis tartışmaları ve usulsüzlük iddiaları güveni zedelemekte, taraftarı futboldan uzaklaştırmaktadır. Usulsüzlüklerin önüne geçilmesi elbette gereklidir. Ancak adli süreçler sonuçlanmadan kişilerin basın açıklamaları yoluyla ifşa edilmesinin kulüplerimize ve Türk futboluna yıllarca emek vermiş futbol emekçilerine zarar verdiğini, devam eden adli süreçleri de olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Futbolun keyif, eğlence ve birlikte yaşama kültürü olduğu unutulmamalıdır. Oyuncu yetiştirmeden kulüp yönetimine kadar kalite standartları oluşturulmalı, ilgili kamu kurumlarıyla ortak adımlar atılmalıdır.

        REKLAM

        İki yıldır yönetim içinde yanlış bulduğum kararlara karşı çıktım, denge ve denetim sorumluluğuyla Türk futboluna zarar verebilecek kararları önlemek için mücadele ettim. Görevde kalmamın nedeni bu mücadeleyi kurum içinde sürdürebileceğime olan inancımdı. Bu mücadeleyi kurum içinde sürdürme imkanı kalmadığı için görevimden ayrılıyorum.

        Mevcut yönetimin işlevsiz kaldığı kanaatindeyim ve yönetimi istifaya çağırıyorum. Gelinen noktada, Türk futbolunun geleceğine ilişkin kaygı taşıyan ve görevinden kişisel bir beklentisi olmayan tüm yönetim kurulu üyeleri istifa etmelidir. Bu aşamada en akılcı ve sorumlu karar, yeni bir yönetimin önünü açmaktır. Bunu Türk futboluna borçluyuz.

        REKLAM

        Tüm genel kurul üyelerini, ilgili usuller çerçevesinde olağanüstü seçimli genel kurulun bir an önce toplanması için gerekli süreci başlatmaya; yönetimi de bu çağrının gereğini yerine getirmeye davet ediyorum.

        Türk futboluna katkı sunma iradem devam edecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #TFF
        #İstifa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        Adalet Bakanı Gürlek'ten açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Almanya'da bir ilk: AfD'li politikacı meclis başkanı seçildi
        Rekorlarla veda ediyor!
        Rekorlarla veda ediyor!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Başakşehir'deki okul saldırısından acı haber!
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Yoğurt ve ayranda "ekşi maya" ve "kara maya" ifadelerine yasak geliyor
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Akrabası yol kavgasında hayattan kopardı
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Hızlı tren ağına 3 il daha katılıyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Kadınlar daha fazla ağrı çekiyor
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Şofbene dokundu... Öldüren temas
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Türk futbolu için bir ilk! Sadece Arda Güler başardı
        Cenaze töreni belli oldu
        Cenaze töreni belli oldu
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        İşte Osimhen'in dönüş tarihi!
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        "Hayatımın dönüm noktasısın"
        Nejat İşler'in zor anları
        Nejat İşler'in zor anları
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        Kuyumcukent’te operasyon: 35 gözaltı kararı
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        "Başarısızlığın faturası olmalı"
        38 yıl sonra ilki yaşadık
        38 yıl sonra ilki yaşadık