İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Hakem Kurulu'na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, Trabzon'da Trabzonspor - Drogheda United arasında oynanan hazırlık maçının ardından '7258 sayılı kanuna muhalefet', 'Evrakta sahtecilik suçuna iştirak' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklandı.

Yasin Kol, şike ve teşvikten, Göktuğ Hazar Erel ise resmi belgede sahtecilikten suçlu bulunarak tutuklandı.

Yasin Kol'un MASAK raporu ortaya çıktı! Haberi Görüntüle

11 BANKADA 50 HESAP, 41 AYRI IBAN; PARA TRAFİĞİNDE 2024'TEN SONRA HIZLI ARTIŞ

Öte yandan Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) Süper Lig hakemi Yasin Kol hakkında hazırladığı rapor ortaya çıktı.

Tutuklanan Yasin Kol hakkında MASAK inceleme tutanağına göre; Kol adına 11 bankada 50 hesap kaydı ve 41 farklı IBAN bulundu. Kendi hesapları arasındaki hareketler çıkarıldığında ise Kol'un; 187 farklı kişiden 25 milyon 301 bin 671 lira aldığı, 407 kişiye de 24 milyon 179 bin 269 lira gönderdiği belirlendi.

Raporda para gönderilen kişi sayısının para gelen kişi sayısının iki katından fazla olduğuna özellikle dikkat çekildi. Banka hareketlerinde özellikle son yıllarda ciddi yükseliş görüldü. Transfer girişleri 2020'de 587 bin lira seviyesindeyken 2025'te 6 milyon 632 bin liraya, 2026'nın yalnızca 14 Eylül'e kadarki bölümünde ise 8 milyon 218 bin liraya çıktı.

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2026'da hesaplardan çıkan transfer tutarı da 12 milyon 759 bin liraya ulaştı. Bunun 5 milyon lirasını bir taşınmaz ödemesi, 4 milyon 731 bin 700 lirasını ise Dilay Kol'a yapılan transferler oluşturdu.

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GELEN PARANIN YÜZDE 58'İ GERÇEK KİŞİLERDEN

Yasin Kol'un sosyal güvenlik kayıtlarında 2018'den itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünde güvenlik görevlisi olarak çalıştığı, ayrıca TFF'den hakemlik ödemesi aldığı görüldü. 2018-2026 döneminde TFF ve KTÜ'den gelen toplam 9 milyon 433 bin lira, transfer girişlerinin yalnızca yüzde 37,65'ini oluşturdu.

Buna karşılık hesaplara giren paranın yüzde 58,15'inin gerçek kişilerden geldiği tespit edildi. Kurumlar dışındaki 15,6 milyon liralık girişin yaklaşık 4 milyon 986 bin lirasında “borç” veya “borç iadesi” açıklaması bulundu.

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ASIL DİKKAT ÇEKEN TESPİT: MAÇ ÇEVRESİNDE 50 TRANSFER

Bilirkişinin en dikkat çekici analizlerinden biri ise Yasin Kol ile aynı maçta görev alan hakemlerle yapılan para transferlerine ilişkin oldu. Kol ile en az bir maçta görev alan isimlerle eşleşen 64 banka karşı tarafı tespit edildi. Bu kişilerden Kol'a 218 bin 668 lira gelirken, Kol'dan aynı isimlere 853 bin 472 lira çıktı.

Daha çarpıcı tespit ise transfer tarihleri maç takvimiyle karşılaştırıldığında ortaya çıktı. Aynı maçta görev yapılan kişilerle yapılan 50 banka işlemi, ortak maçın üç gün öncesi ile iki gün sonrasındaki altı günlük zaman dilimine denk geldi. Bunların 47'si Yasin Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi.

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47 ödemenin 44'ünde Yasin Kol maçın hakemi, para gönderilen isimler ise yardımcı veya dördüncü hakemdi. Ve 40 transfer maç başladıktan sonra yapıldı. Bilirkişi, maç tarihlerini haftalar ileri ve geri kaydırarak yaptığı kontrol testinde 24 farklı takvimin hiçbirinde 50 transferlik yoğunlaşmaya ulaşılamadığını belirledi ve söz konusu dağılımın rastlantısal görünmediğini kaydetti. Raporda buna karşın, ödemelerin nedeninin banka kayıtlarından belirlenemediğinin altı çizildi.

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GÖREV YAPTIĞI GÜNLERDE DE PARA HAREKETİ

Emniyet tutanağında ayrıca bazı müsabaka günlerindeki para hareketleri ayrı ayrı çıkarıldı. Kol'un 20 Nisan 2026'daki Gaziantep FK-Kayserispor maçında VAR hakemi olduğu gün Abdulaziz Solmaz'a 4 bin lira gönderdiği, aynı gün Osman Sezgin'den 2 bin 500 lira aldığı; 13 Nisan'daki Eyüpspor-Samsunspor maçında hakemlik yaptığı gün Necmi Yılmaz'dan 700 lira; 2 Eylül'deki Sivasspor-Mardinspor maçında VAR hakemiyken Naciye İmamoğlu'ndan 750 lira aldığı tutanağa geçirildi.

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Dosyada dikkat çeken isimlerden biri Onur Tomak oldu. Bilirkişi incelemesine göre Onur Tomak'tan Yasin Kol'a 12 işlemde 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan vergi kimlik numarasından ise ayrıca 100 bin lira geldi. Kol'dan Tomak'a ise herhangi bir transfer tespit edilmedi.

Yasin Kol, Emniyet ifadesinde Onur Tomak'ın avukatı olduğunu, kendisine internetten hakaret eden kişilere karşı açılan davalardan tahsil edilen tazminatların avukatı tarafından kendisine gönderildiğini anlattı. Ancak banka kayıtlarında 540 bin liralık transferin açıklamasında “borç para”, 290 bin liralık başka bir işlemin açıklamasında ise “borç olarak gönderilen” ifadelerinin bulunduğu ortaya çıktı.

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Dahası, Onur Tomak isminin 2024'teki hakem terfi sınavı aday listesinde ve kazananlar listesinde de bulunduğu belirlendi. Bilirkişi, listedeki kayıtta kimlik numarası olmadığı için bankadan para gönderen kişiyle listedeki kişinin aynı kişi olduğunun kesinleştirilemediği notunu da düştü.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

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Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

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Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

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Şüpheliler Gündoğdu, Kosif, Karadoruk, Yıldırım ve Sağlar tutuklanırken Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.