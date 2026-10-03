TFF'den olağanüstü toplantı kararı: Gazeteci Tahir Kum detayları HT Spor'da anlattı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasıyla sarsılan Türk futbolunda, milli maç arası sonrası nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı! Haberi Görüntüle

5 TUTUKLAMA KARARI

Hakimlik; MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, TFF Faal Hakemler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'ın tutuklanmasına karar verdi. TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin ve eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin hakkında ise "yurt dışına çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı.

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İŞLEMLER SÜRÜYOR

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nde işlemleri devam ediyor.

Günlerdir suskunluğunu koruyan İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF, ilk 3 maçı kaybettiğimiz UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta 5 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te Bologna'da oynanacak İtalya karşılaşması sonrası için harekete geçti.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Gazeteci Tahir Kum, HT Spor yayınında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa ederek olağanüstü genel kurula gitmesini beklediğini açıkladı. Kum, TFF Yönetim Kurulu'nun Salı günü 15.00’de Riva’da olağanüstü toplantı kararı aldığını da duyurdu.

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İşte Kum'un açıklamaları:

"TFF OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK"

"Pazartesi günü, biliyorsunuz, İtalya ile önemli bir maç oynayacağız. İtalya ile oynayacağımız maçın ardından Türkiye’ye dönecekler ve döndükten sonra, deyim yerindeyse ayağının tozuyla, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Riva’da olağanüstü toplanacak. Tabii bu toplantıda muhtemelen Yönetim Kurulu, “devam mı, tamam mı?” noktasında bir karar verecek. Ama bütün kamuoyunun beklentisi, ortaya çıkan tapeler ve iddialar sonucunda Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa ederek olağanüstü genel kurula gitmesini bekliyoruz."

🚨 "İbrahim Hacıosmanoğlu’nun istifa ederek olağanüstü genel kurula gitmesini bekliyoruz."



🎙️ @mtahirkum: Pazartesi günü, biliyorsunuz, İtalya ile önemli bir maç oynayacağız. İtalya ile oynayacağımız maçın ardından Türkiye’ye dönecekler ve döndükten sonra, deyim yerindeyse… pic.twitter.com/inxm1CASCA — HT Spor (@HTSpor) October 3, 2026

"HACIOSMANOĞLU İSTİFA EDEBİLİR"

"Temmuz ayında bir seçim var biliyorsunuz, bizim olağan seçimimiz. Tabii burada statüye göre, altı ay kala bir istifa söz konusu olduğunda, mevcut yönetimde başkan istifa ettiği zaman bir kişi, altı aylık süreçte başkan vekili olarak atanarak bu görevi tamamlayabiliyor. Ama altı aydan daha fazla bir zaman varsa ki şu anda altı aydan daha fazla bir zaman var, tabii ki olağanüstü genel kurul seçimi olacak. Temmuz ayında ise yeniden bir seçim yapılacak."

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🚨 "Hacıosmanoğlu istifa edebilir!"



🎙️ @mtahirkum: Temmuz ayında bir seçim var biliyorsunuz, bizim olağan seçimimiz. Tabii burada statüye göre, altı ay kala bir istifa söz konusu olduğunda, mevcut yönetimde başkan istifa ettiği zaman bir kişi, altı aylık süreçte başkan vekili… https://t.co/KE9GYAhp36 pic.twitter.com/y4ZrttrqWp — HT Spor (@HTSpor) October 3, 2026

"ANTHONY TAYLOR EN GÜÇLÜ İSİMLERDEN BİRİ"

"Mevcut yönetim kurulu, Merkez Hakem Kurulunun yerine yeni bir MHK atanması konusunda bir karar alabilir. Bu konuda da biliyorsunuz, farklı farklı isimler ortaya çıktı. Anthony Taylor bu konuda en kuvvetli, güçlü isimlerden biri. Bu şekilde de devam edebilir. İhtimallerden bir tanesi de Kuddusi Müftüoğlu ve Sürhat Müniroğlu gibi isimlerin göreve getirilmesi. Savcılık makamından ne gibi yeni iddialar çıkacak, nasıl belgeler ortaya çıkacak, bunları da bilmiyoruz. Salı gününe kadar epey bir zaman var. Yeni çıkacak belgeler ve bilgiler, salı günü alınacak karar konusunda çok etkili olacaktır. Onları da bekleyip görmemiz lazım."

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