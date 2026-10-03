Spor yazarları A Milli Takım'ın Belçika maçını yorumladı: Hepiniz istifa edin gidin!
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan Türkiye üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Spor yazarları Belçika - Türkiye maçını değerlendirdi.
Spor yazarları, A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya kaybettiği maçı değerlendirdi.
"PEK YAKINDA"
CEM DİZDAR: Ülke futbolunda söz sahibi olanların "yüksek kabulü" ile göreve getirilen MHK'nın "karakola düşmesi"nin yarattığı şaşkınlık... Üzerine, ilk iki maçı kaybetmiş olmanın getirdiği tedirginlik... Arda Güler'e bağlı hücum girişimlerinde arayış içinde görünseler de iş icraya gelince fazlasıyla şaşkın ve düzensizdi Milli Takım. Ofansif alanda iş görecekler adeta yatıya kaldığı misafirlikte, yatağı yabancılayanlar gibi mevkilerini yadırgamış görünüyordu. O nedenle hücum edip, şut deneseler de verimlilikte düşük kaldılar. Tersine yenilen ilk gol, bileşik hataların zincirin halkaları gibi birbirini takip etmesi sonucu geldi. İkinci devreye topu ayağa aldığı gibi daha olumlu kullanarak başladı Milliler. Arda'nın yön verdiği hücumlarda üst üste tehlike yarattılarsa da sanki "Diğer işleri yaparız ama gol atamayız" der gibiydiler. Ülke Vincenzo Montella'nın gitmesi konusunda mutabakata varmış görünüyor. Lakin keşke sorunun çözümü bu denli basit olsa! Bireyseli tartışmaktan, yapısal sorunların çözümüne değil vakit ayırmak göz ucuyla dahi bakamayanların ülkesinde daha çok insana yol verilecek! Baksanıza, kazanırken "Bizim Çocuklar" diye gerim gerim gerinenler, kaybedilince çocuklarını cami avlusuna bırakıyor haniyse! Hazırlanın, eski defterlerin sahipleri yeni bir sayfa açmaktan bahsedecek pek yakında. (Fanatik)
"VEREBİLECEĞİ BİR ŞEY KALMADI"
GÜNTEKİN ONAY: "Montella'nın artık bu takıma verebileceği bir şey kalmadı. Ülke futbolu krizde. Montella da bu krizin bir parçası ve asla milli takımı bu durumdan çıkartacak kişi değil. Bunu yazmaya söylemeye utanıyorum ve üzülüyorum fakat gerçek şu ki: Türk halkı ne yazık ki milli takımdan soğudu. Bizim gibi ülkesini seven, milliyetçi bir ülkede insanlar milli takım maçı izlemek istemiyor." [Hürriyet]
"HEPİNİZ İSTİFA EDİN GİDİN"
UĞUR MELEKE: "Montella'ya artık ivedilikle teşekkür edilmeli. Bir yıllık tazminatı anlayabilirim. Ancak medyada iddia edildiği gibi iki senelik (5 milyon Euro) bir tazminat söz konusuysa, bu sözleşme kamu malını kötüye kullanmaktır. Dünya şampiyonu Scaloni’nin maaşı 2 milyon euro. Xavi’nin 3, Zidane’ın 3,5 milyon... Montella’ya gerçekten 5 milyon Euro ödenecekse o zaman o bahsettiğiniz Bodrum’daki villaları verin İtalyan Hoca’ya. Ve artık hepiniz istifa edip gidin." [Hürriyet]
"A LİGİ BÜYÜK GELDİ"
TAYFUN BAYINDIR: "A Ligi’nde üst üste gelen üç mağlubiyet derin bir gerçeği yüzümüze çarptı; bu lig mevcut yapımız ve futbol anlayışımızla bize bir kaç beden büyük geldi... Dünya Kupası’ndan bu yana üzerimizden atamadığımız o ölü toprağı sahadaki her adımda ve özellikle yedek bankında kendisini hissettirmeye devam ediyor... A Ligi devlerin arenası... Burada yarım pozisyonları gole çevirenlerle pozisyon üretip final vuruşunu yapamayanlar arasındaki çizgi çok net... Milli Takımın radikal bir özeleştiri yapıp “sistem ve santrfor” düğümünü çözmesi şart... Aksi halde bu ölü toprağını serpmeye devam eder, her maç sonrası benzer senaryoları konuşur dururuz... Özeleştiriyi Montellalı mı, onsuz mu yaparız, onu da eğer kalırlarsa bu TFF yapacaktır artık..." [Milliyet]
"DEĞİŞİKLİK YAPILMASI GEREKİYOR"
ABDULLAH ERCAN: "Hem teknik anlamda hem de oyuncu tercihleri konusunda bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. A Ligi'ne çok zorlanarak çıktık. Şimdi ise B Ligi'ne düşme ihtimaliyle karşı karşıyayız. Üstelik bu ihtimal hiç de uzak görünmüyor. Geldiğimiz noktada artık puan almayı değil, farklı yenilmemeyi konuşuyoruz. Bu bile başlı başına ciddi bir alarm. Eski bir milli futbolcu olarak emeği geçen herkese teşekkür ederim... Ancak futbolun doğasında değişim vardır. Bence o noktaya geldik. Çok hızlı karar vermeliyiz. Teknik heyet ve oyuncu kadrosu konusunda gerekli adımlar atılmalı. Çünkü önümüzde önemli bir süreç var. Mart ayında Avrupa Şampiyonası elemeleri başlayacak. O zamana kadar Milli Takım'ın toparlanması gerekiyor. Milli Takım için artık bahane değil, çözüm zamanı." [Takvim]
"YOLDAN ÇEKİL MONTELLA"
ZEKİ UZUNDURUKAN: "Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkeler, teknik adamlarını değiştirirken demek ki varmış bir bildikleri. Grubumuzdaki Fransa Zidane'ı, İtalya Mancini'yi, Belçika da Van Bommel'i takımın başına getirdi. Hepsi de takır takır futbol oynuyor. Bizim Milli Takım ise formsuz ve inatçı Montella'nın elinde eriyip gidiyor. Yazık çok yazık! İtalya'dan kötü futbol oynayıp 4 gol yedikten sonra, dün de Belçika'dan 3 gol yedik. Bu arada ikinci yarıda giren Lukaku bir gol attı, savunmamızı da darmadağın etti. A Ligi'nden B Ligi'ne doğru hızla yol alıyoruz. Üç maçta sıfır çektik. Önümüzdeki İtalya maçı için ise bir umut ışığı yok. Montella diyor ki, '24 yıl sonra sizi Dünya Kupası'na götürdüm.' Artık Dünya Kupası'na gitmek adeta çocuk oyuncağı. 48 takım arasına girdik. Ya sonuç! Facia! Haiti ile birlikte başarısızlıkta tarih yazdık. Montella'ya birisi şu bilgiyi versin! 2002 Dünya Kupası'nda bu Türkiye, Dünya Üçüncüsü oldu! Gittik ve tarih yazdık. Ya sen ne yaptın Montella? Son sözüm de şu olsun: Ya bir yol bul, ya bir yol aç, ya da yoldan çekil Montella!" [Fotomaç]