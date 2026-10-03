haftanın kitapları

SAYGIDEĞER BİR İŞARET: ÜNLEMİN KISA TARİHİ

(Florence Hazrat)



Sosyal medyada bir gönderinin sonundaki o beş !!!!! sizi hiç sinirlendirdi mi? Ya da tam tersi: Şu fazladan !, gereğinden fazla sert mi kaçtı, yerini mütevazı bir noktaya (.) mı bırakmalıydı diye hiç düşündünüz mü? Öyleyse Saygıdeğer Bir İşaret: Ünlemin Kısa Tarihi tam size göre. Ayrıntı Yayınları’nın yeni serisi Atölye’nin ilk kitabı Saygıdeğer Bir İşaret: Ünlemin Kısa Tarihi, ünlem işaretinin (!) 14. yüzyıldan günümüze uzanan yolculuğunu farklı kültürler, metinler ve mecralar üzerinden izliyor. Noktalama işaretlerinin asi prensi, dilbilgisi kitaplarında kınanıp dışlanıyor ama yeri geldiğinde siyasi sloganlardan reklamlara, seferberlik çağrılarından sosyal medyaya pek çok alanda kuşanılan bir silaha da dönüşüyor. Asırlardır üstlenmekten vazgeçmediği görev ise bizi tetikte tutmak, hayranlığımızı ve hayretimizi ifade etmek. Yazar, araştırmacı ve akademisyen Florence Hazrat, ünlemin köklerini araştırırken bir yandan da tarih boyunca karşımıza çıkan her ünlemi (!) sorgulamamızı istiyor ve okura belki de bugüne kadar hiç düşünmediği soruları sorduruyor...