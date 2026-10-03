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        Haberler Gündem Hava Durumu 6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu

        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Adana ve Hatay'a "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale içinse yine "sarı" alarm verilerek fırtınaya dikkat çekildi. Sıcaklık, mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 06:59 Güncelleme:
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        6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik dışında), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        6 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

        Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, tarafından Adana ve Hatay'a "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale içinse yine "sarı" alarm verilerek fırtınaya dikkat edilmesi istendi.

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        SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

        Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

        3 BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

        Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 17, Parçalı bulutlu

        İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İZMİR: 25, Parçalı bulutlu ve rüzgarlı

        KOCAELİ: 20, Parçalı bulutlu

        BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 21, Parçalı ve çok bulutlu

        ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AFYONKARAHİSAR: 16, Parçalı bulutlu

        MUĞLA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        UŞAK: 19, Parçalı bulutlu

        ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ISPARTA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 19, Parçalı bulutlu

        KONYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine doğru yağışlı

        NEVŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor

        ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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