6 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var... İllerimizde hava durumu
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre; bugün yurt genelinde yağış bekleniyor. Adana ve Hatay'a "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale içinse yine "sarı" alarm verilerek fırtınaya dikkat çekildi. Sıcaklık, mevsim normallerinin altında seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik dışında), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
6 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, tarafından Adana ve Hatay'a "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale içinse yine "sarı" alarm verilerek fırtınaya dikkat edilmesi istendi.
SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
3 BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI
Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 17, Parçalı bulutlu
İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR: 25, Parçalı bulutlu ve rüzgarlı
KOCAELİ: 20, Parçalı bulutlu
BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE: 21, Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AFYONKARAHİSAR: 16, Parçalı bulutlu
MUĞLA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK: 19, Parçalı bulutlu
ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ISPARTA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 19, Parçalı bulutlu
KONYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine doğru yağışlı
NEVŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu
BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE: 20, Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor
ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı