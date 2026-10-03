Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu (Bilecik dışında), Akdeniz, İç Anadolu’nun güneyi, Orta ve Doğu Karadeniz (Çorum hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Aydın, Muğla, Denizli, Bolu, Düzce, Sinop ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

6 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

Yağışların, Adana’nın güneyi, Hatay kıyıları, Rize’nin doğusu ve Artvin’in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. MGM, tarafından Adana ve Hatay'a "sarı" alarm verilerek sağanak uyarısında bulunuldu. İzmir, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale içinse yine "sarı" alarm verilerek fırtınaya dikkat edilmesi istendi.

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SICAKLIK NORMALLERİN ALTINDA

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

3 BÖLGEDE KISA SÜRELİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 17, Parçalı bulutlu

İSTANBUL: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İZMİR: 25, Parçalı bulutlu ve rüzgarlı

KOCAELİ: 20, Parçalı bulutlu

BURSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 21, Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AFYONKARAHİSAR: 16, Parçalı bulutlu

MUĞLA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK: 19, Parçalı bulutlu

ADANA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, güney kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ANTALYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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HATAY: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yağışların, kıyı kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ISPARTA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 19, Parçalı bulutlu

KONYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine doğru yağışlı

NEVŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 18, Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE: 20, Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 19, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerine yer yer kuvvetli olması bekleniyor

ERZURUM: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı