Kars'ta bir hastanede doğum yapan H.K., taburcu edildikten sonra kendisine ulaşan sağlık görevlilerine bebeğinin hayatını kaybettiğini ve cenazenin defnedildiğini söylemiş, ekiplerin durumu bildirmesi üzerine Kars Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatılmıştı.

BEBEĞİ PEÇETEYLE KATLETTİLER

AA'da yer alan habere göre soruşturma kapsamında, mezarın açılması sonucu yapılan ilk incelemede, bir günlük erkek bebeğin ağzına peçete konularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

ANNE VE ANNEANNE TUTUKLANDI

Olayla ilgili anne H.K. ile bebeğin anneannesi B.E. ve dedesi S.E. 28 Eylül'de gözaltına alınmış, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve B.E. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, dede S.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir günlük bebek bu mezardan çıkarıldı.

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İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında "çocuğa ve altsoyuna karşı kasten öldürme" suçundan tutuklanan anne H.K. ve anneanne B.E'nin ifadelerine ulaşıldı.

"ANNEMİN BEBEĞİ ÖLDÜRECEĞİNİ ANLADIM"

Anne H.K, beyanında hastaneden çıktıktan sonra annesiyle dolmuşa binerek şehir merkezine geldiklerini ve yolculuk esnasında hiç konuşmadığını ifade etti. H.K, "Dolmuştan indik, annemle bir parka geldik anneme niye buraya geldiğimizi sordum, işinin olduğunu söyledi. İnşaat alanına benzer bir yere gittik burası yıkık döküktü. Annem benden bebeği istedi, ben bebeği öldüreceğini anladım fakat anneme bir şey diyemedim." beyanında bulundu.

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"YAPMA KIZIM YURDA VERELİM"

Anneanne B.E. de, 6 ay önce kızının eve döndüğünde hamile olduğunu belirterek, "Kızım sürekli bana bu çocuğu öldürmek istediğini söyledi, ben de 'yapma kızım yurda verelim' dedim kızım kabul etmedi." ifadesini kullandı.

"TENEKE İLE TOPRAĞI EŞTİ BEBEĞİ GÖMDÜ"

Hastaneden çıkıp dolmuşla şehir merkezine geldiklerini, sonrasında kızıyla mezarlığa gittiklerini anlatan anneanne, "Bebeği çevreden bulduğumuz bir poşete koydu ve mezarlığa gittik burada teneke ile toprağı eşti bebeği gömdü" dedi.