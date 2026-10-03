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        Haberler Gündem Kağıthane’de oğlunun kazasında yeni görüntüyü bulan baba gerçeği gün ışığına çıkardı

        Kağıthane’de oğlunun kazasında yeni görüntüyü bulan baba gerçeği gün ışığına çıkardı

        Kağıthane'de otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 70 gün sonra hayatını kaybeden 19 yaşındaki motokurye Yusuf Böyüktaş'ın babası Ömer Böyüktaş, oğlunun kusurlu gösterilmesi üzerine 46 gün boyunca sokak sokak güvenlik kamerası görüntüsü aradı. Bulduğu kayıtla kazanın yeniden incelenmesini sağlayan baba, sürücünün tutuklanmasının ardından "Babalık görevimi yaptım" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:43 Güncelleme:
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        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı

        İstanbul Kağıthane’de park yerinden geri manevra yaparak yola çıkan otomobille çarpışan 19 yaşındaki motokurye Yusuf Böyüktaş, tedavi gördüğü hastanede 70 gün sonra hayatını kaybetti. Kazanın ardından oğlunun kusurlu gösterilmesine itiraz eden baba Ömer Böyüktaş, 46 gün boyunca olayın yaşandığı bölgede güvenlik kamerası görüntüsü aradı.

        Böyüktaş’ın ulaştığı kamera kaydında otomobilin hızlı şekilde geri manevra yaparak motosiklete çarptığı görüldü. Görüntünün savcılığa sunulmasının ardından yeni bilirkişi raporu hazırlandı ve otomobil sürücüsü Selim A.’nın asli kusurlu olduğu tespit edildi. Sürücü, soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        KAZADAN 70 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

        Kaza, 14 Temmuz’da Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi ile Bülent Sokak bağlantısında meydana geldi.

        Edinilen bilgilere göre, Yusuf Böyüktaş’ın kullandığı 48 AVJ 702 plakalı motosiklet, park yerinden geri manevra yaparak yola çıkan Selim A. yönetimindeki 34 FST 69 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmada ağır yaralanan Yusuf Böyüktaş hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda 70 gün boyunca tedavi gören Böyüktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen 22 Eylül’de hayatını kaybetti.

        BABA 46 GÜN BOYUNCA KAMERA ARADI

        Kazanın ardından oğlunun kusurlu gösterilmesi üzerine harekete geçen Ömer Böyüktaş, olayın gerçek şekilde ortaya çıkarılması için bölgedeki iş yerlerini ve sokakları tek tek dolaşarak güvenlik kamerası görüntülerini araştırdı.

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        Böyüktaş, 46 gün süren arayışının ardından kazaya ilişkin bir kamera kaydına ulaştı. Görüntülerde otomobilin hızlı şekilde geri manevra yaparak motosiklete çarptığı görüldü.

        Görüntünün savcılığa teslim edilmesinin ardından soruşturma kapsamında yeni bilirkişi raporu hazırlandı. Raporda otomobil sürücüsü Selim A.’nın asli kusurlu olduğu tespit edildi.

        Savcılığın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği Selim A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        “MÜCADELE ETMESEYDİM HAKSIZ ÇIKACAKTIK”

        Oğlunun hakkını aramak için mücadele ettiğini belirten Ömer Böyüktaş, “Mücadele etmeseydim haksız çıkacaktık, o da elini kolunu sallayarak dışarıda gezecekti. Babalık görevimi yaptım” dedi.

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        Böyüktaş, kamera kaydında otomobilin hızlı şekilde geri manevra yaptığının görüldüğünü belirterek, oğlunun kazanın ardından ağır sağlık sorunları yaşadığını ve 70 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybettiğini anlattı.

        “OĞLUMU ÇOK ÖZLÜYORUM”

        Oğlunun ölümünün ardından yaşadığı acıyı anlatan Böyüktaş, Yusuf’un işinden evine, evinden işine giden, saygılı ve ahlaklı bir genç olduğunu söyledi.

        Oğlunu çok özlediğini belirten baba, O benim kalbimde yaşıyor. Çok üzgünüm, oğlumu çok özledim. Bilmiyorum nasıl dayanacağım. Bunun acısı kesinlikle hiçbir şeyle anlatılmaz” ifadelerini kullandı.

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        Böyüktaş, oğlunun eve döneceği umuduyla sabahlara kadar apartmanın kapısını açık bıraktığını da söyledi.

        AVUKAT: “KAMERA KAYDIYLA MADDİ GERÇEK ORTAYA ÇIKTI”

        Ailenin avukatı Iyaz Çimen de ilk kaza tutanağında Yusuf Böyüktaş’ın asli kusurlu gösterildiğini, bunun diğer araç sürücüsünün beyanına dayandığını belirtti.

        Çimen, Ömer Böyüktaş’ın yaklaşık 1,5 aylık arayışının ardından bulduğu kamera kaydıyla maddi gerçeğin ortaya çıktığını söyledi.

        Yeni kusur bilirkişi raporuyla olayın yeniden değerlendirildiğini belirten Çimen, soruşturma sırasında suç vasfının da değiştiğini ifade etti. Kazanın ardından yürütülen süreçte olayın taksirle yaralama kapsamında ele alındığını, Yusuf Böyüktaş’ın hayatını kaybetmesinin ardından suçun taksirle öldürmeye dönüştüğünü aktardı.

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        “HUKUK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

        Avukat Çimen, trafik kazalarında yapılan ilk kusur değerlendirmelerinin mağdur yakınları açısından büyük önem taşıdığını belirterek, her ailenin kamera görüntüsü bulmak için böyle bir mücadele veremediğine dikkat çekti.

        Çimen ayrıca, bazı trafik ihlallerinin sonuçlarının öngörülebilir olması nedeniyle taksir kapsamında verilen cezaların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

        Kırmızı ışık ihlali, ters yönde araç kullanılması ve güvenli olmayan yerlerde geri manevra yapılması gibi eylemlerin ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirten Çimen, bu tür olaylarda cezaların artırılması için hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

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