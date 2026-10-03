Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Mersin’de bir şüphelinin evinde yüklü miktarda döviz ve altın bulundu

        Mersin’de bir şüphelinin evinde yüklü miktarda döviz ve altın bulundu

        Mersin'de belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada 257 bin 600 avro, 25 bin 120 dolar, 64 bin 100 sterlin ve 4 kilogram külçe altın ele geçirildi. Aramada ayrıca Cumhuriyet altınları, ruhsatsız tabanca, mühimmat ve ihale dokümanları bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 19:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

        Polis ekipleri, soruşturma kapsamında şüpheli Ali Ö.’nün adresinde arama gerçekleştirdi. Aramada ele geçirilen para, altın, silah, mühimmat ve ihale dokümanları polis kamerasıyla kaydedildi.

        EVDE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE ALTIN BULUNDU

        Aramada 257 bin 600 avro, 25 bin 120 dolar ve 64 bin 100 sterlin ele geçirildi.

        Ekipler ayrıca 4 kilogram külçe altın, 116 tam Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın buldu.

        RUHSATSIZ TABANCA VE İHALE DOKÜMANLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

        Aramada döviz ve altınların yanı sıra ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 60 fişek ele geçirildi.

        Şüphelinin adresinde ayrıca soruşturma kapsamında incelenmek üzere ihale dokümanlarına da el konuldu.

        59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 1 Ekim’de Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

        Operasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin ise önceki operasyonda tutuklandığı belirtilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Mersin
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        'Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon yükseldi
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        "Dengeli bir ilişki yaşıyoruz"
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!
        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!