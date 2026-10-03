Mersin’de bir şüphelinin evinde yüklü miktarda döviz ve altın bulundu

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında bir şüphelinin evinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.

Polis ekipleri, soruşturma kapsamında şüpheli Ali Ö.’nün adresinde arama gerçekleştirdi. Aramada ele geçirilen para, altın, silah, mühimmat ve ihale dokümanları polis kamerasıyla kaydedildi.

EVDE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ VE ALTIN BULUNDU

Aramada 257 bin 600 avro, 25 bin 120 dolar ve 64 bin 100 sterlin ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 4 kilogram külçe altın, 116 tam Cumhuriyet altını, 8 yarım altın, 5 çeyrek altın ve 2 gram altın buldu.

RUHSATSIZ TABANCA VE İHALE DOKÜMANLARI DA ELE GEÇİRİLDİ

Aramada döviz ve altınların yanı sıra ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 60 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin adresinde ayrıca soruşturma kapsamında incelenmek üzere ihale dokümanlarına da el konuldu.

59 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 1 Ekim’de Büyükşehir Belediyesi ile Mezitli ve Yenişehir belediyelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Büyükşehir Belediyesi dosyasında yer alan Doğukan Uyan ve 3 kişinin ise önceki operasyonda tutuklandığı belirtilmişti.