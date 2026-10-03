Kocaeli'nde, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın koordinasyonunda ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma’, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ soruşturması kapsamında sahte belge düzenleyerek 155 firmanın usulsüzlük yaptığı ve bu yöntemle haksız vergi iadesi aldıkları tespit edildi.

20 İLDE 52 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

DHA'daki habere göre Kocaeli merkezli 20 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı ‘Mizan Operasyonu’nda 52 şüpheli gözaltına alındı.

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31.3 MİLYAR TL'LİK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin gerçekleştirdiği işlemlerin toplam hacminin ise 31 milyar 300 milyon 142 bin 753 lira 34 kuruş olduğu ortaya çıktı.

MALVARLIKLARINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait malvarlığı değerleri hakkında da ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçu kapsamında yürütülen işlemler doğrultusunda el koyma tedbiri uygulandı.

31 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 52 şüpheliden 31’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.