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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!

        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın 121. yılı kuruluş etkinliğinde açıklamalarda bulundu. "Hakemler dosyası" soruşturması hakkında da konuşan Özbek, "TFF'de sessizlik hakim! Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım. Cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Dursun Özbek: Lige ara verilecekse konunun ele alınması lazım!

        Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray'ın 121. yılı kuruluş etkinliğinde açıklamalarda bulundu. Özbek, "Hakemler dosyası" soruşturması hakkında da flaş sözler söyledi.

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        İşte Özbek'in açıklamaları:

        "TFF'NİN TAVRINI BEKLİYORUZ"

        "Liglere milli takım arası verildi. Milli takımın aldığı sonuçlar bizi üzdü. Konuyla ilgili TFF'nin nasıl bir tavır alacağını beklemekteyiz. Alınan sonuçlar, beklentilerin çok altında kaldı. İnşallah önümüzdeki maçta çok iyi sonuçlar alırız."

        "LİG BAŞLAYACAK, ORTADA MHK YOK!"

        "MHK ile ilgili Galatasaray olarak her zaman görüşümüzü belli ettik. Değişmesi yönünde TFF'ye çağrıda bulunduk devamlı. Bu şekilde olmamasını dilerdim. Zamanında değişim olsaydı, bugün hiç ihtiyacımız olmayan kaosa uyanmazdık. Bir hafta sonra lig başlayacak ortada MHK yok! Başkanı tutuklanmış, hakemi tutuklanmış!"

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        "LİG NASIL DEVAM EDECEK? TFF AÇIKLASIN!"

        "Bu durumu biz kulüp olarak çok önceden gördük, söyledik. Ben çıktım söyledim, arkadaşlarım çıktı söyledi, kulüpten açıklama yaptık ama kimsenin umuruna gelmedi. Şimdi TFF'de sessizlik hakim! Bir hafta sonra ligler başlayacak. Ne yapacaklarını çıkıp söylemeleri gerekiyor. Bu sessizlik, kaosu daha da büyütüyor. Olaylar giderek köpürüyor! Savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Herkes ne olup bittiğini de görüyor. Bütün bunlar olurken, bu liglerde bundan sonra yönetim nasıl şekillenir, bunun ortaya çıkması lazım."

        "LİGE ARA VERİLECEKSE KONUNUN ELE ALINMASI LAZIM"

        - Erteleme bekliyor musunuz?

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        Dursun Özbek: "Bu TFF'nin alacağı bir karar ama demin ifade ettim, cuma günü maça çıkacağız. MHK başkanı yok, tutuklu! Önemli hakemlerden, MHK'nin önem verdiği, TFF'nin önem verdiği, genellikle derbilerde görev verdiği hakem tutuklanmış, ifadeleri deşifre oldukça, ortaya kimsenin hoşuna gitmeyecek şeyler çıkıyor. Sessizlik hayra alamet değil! Bir an önce olayların netleşmesi gerekiyor. Lige ara verilecekse ara verilir ama tekrar benzer tartışmalara girmemek üzere konunun ele alınması gerekiyor. Sessizliğin kimseye faydası yok."

        NE OLMUŞTU?

        Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        #Dursun Özbek
        #galatasaray
        #MHK
        #Ferhat Gündoğdu
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