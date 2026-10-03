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        Haberler Magazin Birce Akalay: Dengeli bir ilişki yaşıyoruz

        Birce Akalay: Dengeli bir ilişki yaşıyoruz

        Uzun süredir meslektaşı Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, "Gayet mutlu ve dengeli bir ilişkimiz var" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 09:32 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Birce Akalay, Sertab Erener ve Edis'in konserinde görüntülendi.

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        Yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum’da geçirdiğini belirten Akalay, yaklaşık iki hafta önce İstanbul’a dönüş yaptığını söyledi. Yeni sezon için heyecanlı olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Gündemimizde yeni işlerimiz var, onlar için hazırlanıyoruz. Sezonu açıyoruz" diyerek iş temposuna başladığını duyurdu.

        Yeni sezonda tiyatro severlere müjde veren Birce Akalay, heyecanla hazırlık yaptığı sürpriz bir oyun olduğunu açıkladı. Detay vermekten kaçınan oyuncu, "Çok sevdiğim, inandığım bir oyun var. Detayları şimdilik sürpriz olsun ama 2026-2027 sezonunda inşallah yeniden tiyatro sahnesinde olacağım" ifadelerini kullandı.

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        Oyuncu Hakan Kurtaş ile devam eden ilişkisi hakkında yöneltilen soruları da yanıtlayan Akalay, ilişkilerinin mutlu bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

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        Akalay, sosyal medyadaki paylaşım sıklığıyla ilgili sorulara ise, "Sosyal medya bir sevgi ölçütü olmamalı. Biz gayet mutlu ve dengeli bir ilişki yaşıyoruz" diyerek, yanıt verdi.

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        #birce akalay
        #hakan kurtaş
        #aşk
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