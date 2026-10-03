Birce Akalay: Dengeli bir ilişki yaşıyoruz

Yaz tatilini ailesiyle birlikte Bodrum’da geçirdiğini belirten Akalay, yaklaşık iki hafta önce İstanbul’a dönüş yaptığını söyledi. Yeni sezon için heyecanlı olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "Gündemimizde yeni işlerimiz var, onlar için hazırlanıyoruz. Sezonu açıyoruz" diyerek iş temposuna başladığını duyurdu.

Yeni sezonda tiyatro severlere müjde veren Birce Akalay, heyecanla hazırlık yaptığı sürpriz bir oyun olduğunu açıkladı. Detay vermekten kaçınan oyuncu, "Çok sevdiğim, inandığım bir oyun var. Detayları şimdilik sürpriz olsun ama 2026-2027 sezonunda inşallah yeniden tiyatro sahnesinde olacağım" ifadelerini kullandı.