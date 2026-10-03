İş yerinde arkadaş edinmek kariyerinizi etkiler mi? Araştırmalar iki farklı yüzünü gösteriyor

İş arkadaşlıkları hayatınızda en fazla ne kadar yer kaplayabilir? Öğle arasında birlikte yemek yersiniz, kötü bir toplantının ardından göz göze gelip kafa sallarsınız, yoğunluktan bunaldığınızda bir kahve molasına çıkarsınız. Peki ya iş arkadaşınız gerçekten hayatınız için önemli bir yakın arkadaşa dönüşebilir mi? Ya da bu dönüşüm kariyeriniz için avantaj mıdır?

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN İŞ ARKADAŞLIKLARI FARKLI ANLAMLAR TAŞIYOR

2026’da Social Networks dergisinde yayımlanan bir çalışma, iş arkadaşlıklarının hayatımız üzerindeki etkisine farklı bir pencere açtı. Yayımlanan çalışma için 139 kişiden oluşan bir Amerikan toplum hizmeti kuruluşundaki arkadaşlık ilişkileri uzun bir zamana yayılarak gözlemlendi. Tek bir kurumdaki 18-24 yaş aralığında olan çalışanlarla yapılan bu çalışmayı bütün bir çalışma hayatı pratiğine mal etmek güç olsa da dikkat çeken verilere erişildi.

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İş arkadaşlıklarının hayatımızdaki yerini ölçmeye çalışan çalışmada araştırmacılar, kadınların erkeklere göre daha birbirine bağlı, daha eşitlikçi ilişkiler kurduğunu fark etti. Kadınlar iş yerinde hiyerarşiden bağımsız güçlü arkadaşlık bağları geliştiriyordu.

YAKIN ARKADAŞ İŞİ DAHA ÇEKİLİR HALE GETİREBİLİYOR

Aslında iş arkadaşlığının olumlu tarafını gün yüzüne çıkaran çalışmalar daha önce de sık sık yapıldı. Dünyaca ünlü kamuoyu araştırmaları şirketi Gallup, yıllardır çalışan bağlılığını ölçtüğü çalışmalarında “iş yerinde en iyi arkadaşım var” ifadesini bir temel gösterge olarak kabul ediyor.

Pek çok çalışmayla da tescillenen bu göstergenin mantığı anlamak zor değil. Günün büyük bir kısmını geçirdiğiniz bir yerde güvendiğiniz birinin olması, ihtiyaç duyduğunuzda yardım isteyebileceğinizi bilmek, sohbet etmek ve canınızı sıkan şeyleri paylaşmak orada geçirdiğiniz zamanı kolaylaştırabiliyor.

ARKADAŞLIK GÜZEL AMA “KAPALI DEVRE”YE DİKKAT

Araştırmanın dikkat çektiği nokta ise aslında bugün iş arkadaşlığı krizlerinin de temelinde yatan bir gerçeğe dokunuyor. Araştırma, iş yerinde arkadaşlık kurmanın değil bütün ilişkinizi aynı küçük grubun içiyle sınırlandırmanın sakıncalı olduğunu söylüyor.

İş yeri arkadaşlıklarının kariyer hedeflerini engelleyen bir yapıya dönüşme ihtimali var. Örneğin yalnızca kendi biriminizdeki üç ya da dört kişiyle güçlü bağ kurdunuz. Bu ilişkiler sizin orada geçireceğiniz zamanı kolaylaştırırken başka bölümlerden yeni bilgiler edinmenizi ya da işle ilgili farklı bakış açıları geliştirebilmenizi engelleyebilir. Üstelik aynı çekirdek grupla vakit geçirmek farklı insanlarla sosyalleşmeyi ve ilişkiler ağını genişletmeyi de sınırlandırabilir.

İş yerinde kurulan arkadaşlıklar zaman zaman kariyeriniz için peşini kovalamanız gereken kişisel çıkarlar ile arkadaşlık çıkarlarınızın çatışması anında zorluklara da neden olabilir. Araştırmacılar, iş yeri arkadaşlıklarında geri bildirim vermenin ve profesyonel bir ilişkiyi korumanın daha zor olduğunu söylüyor.

Araştırmanın dikkat çektiği sonuç ise üzerine düşünmeye değer. Çalıştığınız yerde yakın arkadaşlarınız olabilir, ama profesyonel kariyeriniz için dışarısı ile sosyal ilişkiler kurmayı sürdürmeniz hem arkadaşlık hem de kariyer planlarınız için daha verimli bir sonuç doğuracaktır.