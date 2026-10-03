Emre Altuğ'u sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil yalnız bırakmadı

"BURADA ANLATTIĞIM ŞEY 70 YILLIK"

Gösterinin tüm metnini bizzat kaleme aldığını belirten Altuğ, "Hikayesi ve duygusu olan şarkılar bunlar. Tekrar tekrar dinleniyor olmaları da tamamen bununla ilgili. Burada anlattığım şey aslında 70 yıllık, bugüne kadar gelen bir serüven. Türk pop müziğinin nereden gelip nereye gittiğini aktarıyorum" dedi.