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        Haberler Objektife Takılanlar Emre Altuğ'u sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil yalnız bırakmadı

        Emre Altuğ'u sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil yalnız bırakmadı

        Emre Altuğ, yeni konserleri öncesinde stüdyoda prova yaptı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Altuğ'a, sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil de eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 08:18 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emre Altuğ, iki yıldır sahnelediği 'Pop Masalı' gösterisinin yeni açık hava performansı için stüdyoda prova yaptı. 6 Ekim Salı günü sahneye çıkmaya hazırlanan Altuğ; dansçıları, korosu ve orkestrasıyla gerçekleştirdiği prova öncesinde açıklamalarda bulundu.

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        "BURADA ANLATTIĞIM ŞEY 70 YILLIK"

        Gösterinin tüm metnini bizzat kaleme aldığını belirten Altuğ, "Hikayesi ve duygusu olan şarkılar bunlar. Tekrar tekrar dinleniyor olmaları da tamamen bununla ilgili. Burada anlattığım şey aslında 70 yıllık, bugüne kadar gelen bir serüven. Türk pop müziğinin nereden gelip nereye gittiğini aktarıyorum" dedi.

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        'Pop Masalı'nın seyircide yarattığı etkiye de değinen şarkıcı, "Gösteri sonrası salondan ayrılan insanların yüzündeki mutluluğu görmek beni çok gururlandırıyor. İki saat boyunca seyircinin ayağını yerden kesmeyi hedeflemiştim ve bunu başardığımı görmek heyecan verici" diye konuştu.

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        Geçtiğimiz günlerde gözü yaşlı pozunu Instagram’da yayınlayarak, merak uyandıran Altuğ, “Yeni şarkım ‘Siyah’ın nakaratına geldiğimde boğazım düğümlendi, gözlerim doldu. Yüzümün aldığı anı paylaştım ve takipçilerim de bu en defolu halimi görmüş oldu” diyerek, paylaşımının perde arkasındaki nedeni anlattı.

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        Prova sırasında Emre Altuğ'u sevgilisi Pınar Yüzbaşıgil de yalnız bırakmadı.

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        Yüzbaşıgil, prova boyunca Altuğ'u telefonuyla kayda alıp şarkılara eşlik etti.

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        #emre altuğ
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