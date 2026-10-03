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        Haberler Spor Futbol Süper Lig 1. Lig MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!

        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!

        Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 09:05 Güncelleme:
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        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 4 kişi için tutuklama kararı!

        İstanbul'da "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

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        FERHAT GÜNDOĞDU VE 4 İSİM TUTUKLANDI

        MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif'in tutuklu yargılanmasına karar verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrolle serbest bırakıldı.

        GÜNDOĞDU 2 SUÇTAN SERBEST, TCK 135/2'DEN TUTUKLU

        Ferhat Gündoğdu, savcı tarafından hakimliğe sevk edildiği 2 suçtan serbest kaldı. Ancak sorgu devam ederken TCK 135/2'den tutuklanmasına karar verildi.

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        TCK 135/2 NEDİR?

        TCK 135/2, Türk Ceza Kanunu'nun 135. maddesinin ikinci fıkrasıdır ve özel nitelikli (hassas) kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi suçunun cezasını artıran nitelikli halini düzenler.

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        BAŞSAVCILIK'TAN HAKEMLER DERNEĞİ İÇİN FESİH DAVASI

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesinin feshi istemiyle Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Başsavcılık; dernek yöneticilerinin hakemleri “yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri” şeklinde tasnif ettiği, maç ve gözlemci görevlendirmelerinde objektif kriterler yerine mensubiyet ve sadakat esaslı hareket edildiği yönünde mesaj ve dokümanlar tespit edildiğini belirtti.

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        Davanamede, dernek başkanlığının futbol ve hakemlik camiası üzerinde bir güç unsuru olarak kullanılmaya çalışıldığı, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıktığı ve bu uygulamaların süreklilik gösterdiği değerlendirmesine yer verildi. Başsavcılık, Türk Medeni Kanunu’nun 89’uncu maddesi kapsamında derneğin feshine karar verilmesini kamu adına talep etti.

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        NE OLMUŞTU?

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

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        Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

        Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

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        Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel'in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

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        #Ferhat Gündoğdu
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