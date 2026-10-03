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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli cezaevine gönderildi

        Sermaye piyasası soruşturmasında gözaltına alınan 20 şüpheli cezaevine gönderildi

        Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 09:41 Güncelleme:
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        'Fon' soruşturmasında 20 kişi daha tutuklandı

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım ve Osman Sungur isimli 19 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişinin daha adliyeye sevk edilmesiyle sayı 20'ye çıktı. 20 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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