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        Haberler Gündem 3. Sayfa 14 yıllık sır çözüldü! 3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı

        14 yıllık sır çözüldü! 3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı

        Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde, 2012 yılında kaybolduktan 12 gün sonra cansız bedeni toprağa gömülü halde bulunan 3 yaşındaki Yakup Bozkurt'un yeniden açılan soruşturma dosyası kapsamında gözaltına alınan babası Abdurrezzak Bozkurt tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 10:31 Güncelleme:
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        3 yaşındaki Yakup'un ölümünde en yakını tutuklandı

        Eskişehir'de Yakup Bozkurt (3), 2012 yılında ailesinin mevsimlik işçi olarak geldiği Seyitgazi ilçesinde kayboldu.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        Ailenin kayıp ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı’nın yanı sıra AFAD, UMKE, AKUT, ve Türk Hava Kuvvetleri'ne ait helikopter bölgeye sevk edildi.

        TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

        DHA'daki habere göre yapılan aramalar sonucu Yakup Bozkurt’un cansız bedeni, kırsal Doğançayır Mahallesi'nde toprağa gömülü olarak bulundu.

        CİNAYET DOSYASI TEKRAR AÇILDI

        O dönem yapılan çalışmalara rağmen Yakup Bozkurt’un cinayet şüphelisine ilişkin herhangi bir iz bulunamadı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, faili meçhul olarak kalan Yakup Bozkurt soruşturmasını yeniden açtı.

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        BABASI VE 3 AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bozkurt'un ölü bulunduğu alanlarda yeniden arama yaptı. Soruşturma kapsamında Yakup Bozkurt’un babası Abdurrezzak Bozkurt ile 3 akrabası gözaltına alındı.

        ŞÜPHELİ BABA TUTUKLANDI

        Eskişehir Jandarma Komutanlığı’nda ifadeleri alınan 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdurrezzak Bozkurt, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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