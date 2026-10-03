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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST Güneydoğu) açıklamalarda bulunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 15:26 Güncelleme:
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST 2026 Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa GAP Havalimanı’ndaki organizasyon alanını ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada değerlendirmelerde bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

        Maşallah ne muhteşem bir katılım, ne muhteşem bir merasim. Sizlerin şahsında büyük Türkiye'nin müjdecisi olan gençleri yürekten selamlıyorum.

        Perşembe günü Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü devam etmektedir. Sorumlular kimse hesabını mutlaka verecektir.

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        Bir TEKNOFEST'te yine birlikteyiz. Üretilen nitelikli ürünlerle sizlerle yine birlikteyiz. Tüm gençlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. GAP Havalimanı'nda bu muazzam atmosfer bizlere şunu çok net gösteriyor; Türkiye'nin geleceği emin ellerdedir. Ülkemizin bahtı sonuna kadar açıktır. Gelecek TEKNOFEST kuşağının damgasını taşıyacaktır.

        Burada gençler bu ülkenin yüz akıdır. Her birinizle iftihar ediyorum. Böylesine bilgili, ahlaklı ve cesur bir gençlikle yürüdüğüm için cenabı Allah'a şükrediyorum. Gözlerinizdeki ışık hiç sönmesin, Rabbim sizleri nazarlardan muhafaza eylesin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı, T3 Vakfımızı ve bu sürece destek veren bütün kurumlarımızı tebrik ediyorum.

        TEKNOFEST'i bugün Şanlıurfa'da yaşıyoruz. Selçuk Bey sorduğunda buraya Şanlıurfa yakışır dedim. Ben de uçakta izlediğimde bu güzelliği gördüm, iftihar ettim. Şanlıurfa'ya bu yakışır ve yakıştı. Burası her şeyden önce peygamberler şehridir. Burası binlerce yıllık bilim, kültür ve medeniyet birikimine sahiptir. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe bu şehrin sınırları içindedir. Binlerce alim en seçkin eserlerini bu şehirde vermiştir.

        Mazinin birikimini bugününü gençleri ve geleceğin teknolojileriyle buluşturmak için TEKNOFEST'i Şanlıurfa'da gerçekleştirdik. İstedikki, gençlerimiz köklerini unutmasın, ecdadının mirasından güç alsın.

        Başvuru sayısı her geçen yıl yükseldi. Bugün TEKNOFEST Güneydoğu'ya ilgi çok yoğundu. 730 bin takım, 1 milyon 600 binin üzerinde yarışmacı başvurdu. Ziyaretçi sayımız 1 milyona yaklaştı.

        AYRINTILAR GELİYOR...

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        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #TEKNOFEST
        #Şanlıurfa
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